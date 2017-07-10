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    Реинтеграция Донбасса. Нужны консультации с "нормандским форматом" - Порошенко

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    По словам Александра Турчинова, президент поручил провести консультации со стратегическими партнерами, прежде всего, странами-участницами "нормандского формата", США и партнерами по НАТО относительно содержания закона о реинтеграции Донбасса.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко, 10 июля 2017
    president.gov.ua

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко дал поручение провести консультации со странами "нормандского формата" по закону о реинтеграции Донбасса, в сентябре документ будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду, заявил в понедельник секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совбеза.

    "Закон готов, но есть поручение президента… относительно проведения консультаций с нашими стратегическими партнерами, прежде всего, это касается стран-участниц "нормандского формата", США и нашими партнерами по НАТО относительно содержания этого закона", — сказал Турчинов на брифинге.

    По его словам, это поручение получил МИД Украины, Администрация президента. Он также добавил, что текст законопроекта может изменяться после консультаций, но изменения будут незначительные.

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    Реинтеграция Донбасса... в мечтах

    "Надеюсь, что после соответствующих консультаций, в начале сентября, закон будет внесен в Верховную Раду", — добавил секретарь Совбеза.

    На вопрос о том, есть ли определение в данном законе, что территории Донбасса оккупированы, а Россия является "оккупантом", Турчинов заявил, что "в законе это предусмотрено, я могу по секрету вам сказать, это государственная тайна, но я знаю, что вы никому не расскажете".

    "А что это для вас тайна? Вы не знаете, кто оккупировал эти территории. Безусловно, в законе это четко прописано, и кроме того, в законе предусмотрен механизм их освобождения", — сказал секретарь СНБО.

    Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.

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