Реинтеграция Донбасса. Нужны консультации с "нормандским форматом" - Порошенко

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко дал поручение провести консультации со странами "нормандского формата" по закону о реинтеграции Донбасса, в сентябре документ будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду, заявил в понедельник секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совбеза.

"Закон готов, но есть поручение президента… относительно проведения консультаций с нашими стратегическими партнерами, прежде всего, это касается стран-участниц "нормандского формата", США и нашими партнерами по НАТО относительно содержания этого закона", — сказал Турчинов на брифинге.

По его словам, это поручение получил МИД Украины, Администрация президента. Он также добавил, что текст законопроекта может изменяться после консультаций, но изменения будут незначительные.

"Надеюсь, что после соответствующих консультаций, в начале сентября, закон будет внесен в Верховную Раду", — добавил секретарь Совбеза.

На вопрос о том, есть ли определение в данном законе, что территории Донбасса оккупированы, а Россия является "оккупантом", Турчинов заявил, что "в законе это предусмотрено, я могу по секрету вам сказать, это государственная тайна, но я знаю, что вы никому не расскажете".

"А что это для вас тайна? Вы не знаете, кто оккупировал эти территории. Безусловно, в законе это четко прописано, и кроме того, в законе предусмотрен механизм их освобождения", — сказал секретарь СНБО.

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.