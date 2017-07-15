В МИД сообщили дату, когда состоится разговор "нормандской четверки"

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует проведение телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" через неделю, предположительно может произойти с 24 по 28 июля. Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

Министр напомнил, что в настоящее время между сторонами ведутся консультации об организации телефонного разговора на высшем уровне с участием лидеров "нормандской четверки" — президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

"Это скорее всего будет через следующую неделю, поскольку на следующей неделе, это просто сложно организовать с логистической точки зрения", — заявил Климкин.

Он также сообщил о достижении представителями "четверки" договоренности, что основной темой разговора станут вопросы безопасности и освобождения заложников.

"Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат", – добавил он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.