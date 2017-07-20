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    Россия

    Кремль не подтвердил переговоры лидеров "нормандской четверки" 24 июля

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    Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик ранее заявил, что лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и РФ) могут провести телефонные переговоры 24 июля.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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    КИЕВ, 20 июл – РИА Новости Украина. В Кремле не подтверждают информацию о том, что телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" состоятся 24 июля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Накануне спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик заявил, что лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и РФ) могут провести телефонные переговоры 24 июля.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Переговоры контактной группы в Минске на фоне обстрелов

    "Нет, пока нет. Переговоры по линии помощников, по дипканалам продолжаются", — ответил Песков на просьбу подтвердить эту информацию.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" может состояться в период с 24 по 30 июля.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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