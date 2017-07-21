Очередное перемирие насмарку – в Донбассе снова обострение

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В четверг вечером, а также в ночь на пятницу в окрестностях Донецка произошли сильные бои, мощные залпы и разрывы тяжелой артиллерии были слышны по всему городу – предположительно, вооруженные столкновения произошли в черте бывшего донецкого аэропорта, на западной окраине в Петровском районе, а также на участке территории вблизи Ясиноватой и Авдеевки.

Судя по характеру боестолкновений, есть основания полагать, что в прифронтовых населенных пунктах по обе линии разграничения есть разрушения жилых домов и систем жизнеобеспечения, точные данные о повреждениях инфраструктуры уточняются. Информация о жертвах среди мирного населения в результате последних атак пока не поступала, но есть опасения, что в районах наиболее приближенных к линии фронта мирные жители могли снова оказаться под перекрестным огнем.

К сожалению, сейчас можно наблюдать тревожную тенденцию – только за последние несколько дней число мирных жителей, пострадавших от обстрелов Донецка по официальным данным достигло трех человек. В случае если боевые действия в ближайшее время пойдут по нарастающей, очевидно, что число жертв среди гражданского населения будет только расти.

В то же время власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют, что украинские силовики во время инспекции первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга на западе Донецка открыли огонь по поселку Трудовские (прифронтовой Петровский район, — Авт.).

"Украинские силовики в нарушение договоренностей открыли огонь по БПЛА СММ ОБСЕ в момент патрулирования Александром Хугом поселка Трудовские Петровского района Донецка. Данный факт был зафиксирован представителями СЦКК. Подразделения вооруженных сил ДНР, находящиеся в этом районе, были проинформированы о полетах беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, и им был дан приказ не открывать огонь", – говорится в сообщении самопровозглашенной ДНР.

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В свою очередь украинские военнослужащие заявили о значительном увеличении обстрелов в Донбассе со стороны ополченцев. По данным пресс-центра штаба АТО 20 июля в зоне боевых действий в результате обстрелов погибли девять украинских военных, двое бойцов получили ранения, еще один попал в плен. По данным силовиков наиболее напряженная обстановка по-прежнему сохраняется на донецком направлении, а также на южном участке фронта под Мариуполем.

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Напомним, что в Донбассе с 24 июня официально действует так называемое "хлебное перемирие" на время сбора урожая. Оно было согласовано 21 июня участниками трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Ожидалось, что режим прекращения огня продлится до 31 августа, однако перестрелки в прифронтовых районах до сих пор продолжаются – более того, количество обстрелов с применением запрещенной мирными договоренностями тяжелой артиллерии увеличивается с каждым днем. Противоборствующие стороны по-прежнему обвиняют друг друга в вооруженных провокациях и заявляют о систематических нарушениях "режима тишины".