Контактная группа по Украине в Минске: в принципе, на позитиве

РИА Новости Украина

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик положительно оценил эффект от объявленного в Донбассе "хлебного перемирия" и ход работы по подготовке обмена пленными между конфликтующими сторонами.

Этой оценкой он поделился с журналистами во время традиционного брифинга по итогам очередного раунда переговоров в Минске по мирному урегулированию в Украине, сообщают РИА Новости.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа.

"Группой по безопасности было отмечено, что благодаря "хлебному перемирию", заявленному контактной группой 21 июня, количество обстрелов сократилось. Но СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня в основном в так называемых "горячих точках" — вблизи населенных пунктов Попасное, Первомайск, Мариуполь, Светлодарск и в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", — сказал спецпредставитель.

Он также сообщил, что стороны переговоров вернулись к вопросу защиты жизненно важных объектов инфраструктуры.

"Стороны выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции Васильевка и Донецкой фильтровальной станции", — сказал Сайдик.

Кроме того, вновь был поднят вопрос о разведении сил и средств от линии соприкосновения на участке у Станицы Луганской.

"Я хочу выразить искреннюю надежду на положительное решение в преддверии телеконференции лидеров "нормандской четверки" 24 июля", — отметил дипломат.

При этом ополченцы настаивают на разведении сил в районе Станицы Луганской в Донбассе в ближайшие дни, помех для этого, кроме нежелания Киева, нет, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина. Однако определенной даты запланировано не было.

По словам Сайдика, гуманитарная подгруппа продолжила работу по согласованию списков пленных.

"Удалось согласовать еще несколько позиций по этим спискам", — пояснил он. "Процесс утверждения списков очень сложный, но ведется хорошая работа в этом направлении, я положительно смотрю на ее развитие в последнее время", — сказал Сайдик.

Между тем пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе заявила, что представители Киева продолжают затягивать процесс обмена пленными, компромисс в этом вопросе в рамках встречи гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске не найден.

В свою очередь пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в белорусской столице Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что киевская сторона на встрече контактной группы по Украине в среду в Минске получила от ополченцев официальное подтверждение об удержании 70 пленных.

"Украина, наконец, получила от ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области) официальное подтверждение об удержании 70 человек из 132, которых мы требуем освободить. В ближайшее время ждем подтверждения удержания еще шести человек", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, Киев предоставил информацию о лицах, которые причастны к уголовным преступлениям, не имеющим отношения к конфликту в Донбассе.

"Есть договоренность о том, что этих людей не будет в списках, запрашиваемых ОРДЛО", — добавила Олифер.

В среду было решено, что skype-конференция в рамках контактной группы по обмену пленными в Донбассе пройдет 31 июля.

Сайдик сообщил, что в среду в Минске экономическая подгруппа подвела итоги по теме оплаты поставок воды в неподконтрольные Киеву районы Луганской области. "Новый платежный механизм успешно работает", — заявил он.

Представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов в свою очередь также заявил, что отработан и реализован механизм оплаты за поставку воды в Луганск.

"Сегодняшняя встреча контактной группы и ее подгрупп прошла в штатном рабочем режиме. Один из главных результатов работы экономической подгруппы — отработан и реализован механизм оплаты за поставку воды в Луганск. Это позволяет надеяться на устойчивую подачу воды", — сказал Грызлов журналистам.

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Касаясь наиболее проблемного политического аспекта мирного урегулирования, спецпредставитель ОБСЕ коротко отметил, что политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с "формулой Штайнмайера" — введением особого статуса Донбасса в контексте последних встреч "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и РФ). "Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Однако представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что "на заседании контактной группы делегация Киева не нашла аргументов, чтобы объяснить, почему отказывается от парафирования "формулы Штайнмайера" как механизма вступления в силу особого статуса республик Донбасса". По его словам, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, не получив ответа от Киева на предложение полпреда РФ Грызлова парафировать текст "формулы" всеми участниками контактной группы, вынужден был перейти к обсуждению следующего вопроса.

Для подтверждения вступления в силу механизма закона об особом статусе Донбасса необходимо оказать давление на Киев, заявила в среду и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова. Она подчеркнула, что динамика в работе политической подгруппы по Донбассу в Минске отсутствует по вине представителей Киева.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске обменялись позициями в связи с предложением самопровозглашенной ДНР о создании Малороссии, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Сайдик.

"Сначала несколько слов по поводу так называемой Малороссии. Сегодня в контактной группе представитель РФ подтвердил свое вчерашнее заявление по этому вопросу. Представители Украины указали на реакцию президента (Украины Петра) Порошенко. Участники ОРДО и ОРЛО подтвердили свои прежние заявления", — сказал он.

Со своей стороны Сайдик призвал журналистов обратить внимание на заявление действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца, в котором, в частности, содержится призыв к сторонам воздержаться от "любых конфронтационных заявлений или действий, ставящих под угрозу имплементацию минских соглашений и оспаривающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.