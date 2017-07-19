Воля: отныне Евросоюз будет более требовательным к Украине

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

Украинское фото Зона проведения АТО. Архивное фото

"Ратификация Соглашения об ассоциации закончила список тех блестящих, символических событий и других "фишек" пока не предвидится. А дальше начинается контракт… конкретный список того, что вы должны сделать. И более жестким становится спрос с Украины по поводу экономических реформ — там очень много моментов, которые будут продвигаться не очень просто через украинский парламент, через Кабмин. Кстати, Климпуш-Цинцадзе уже заявила, что до конца октября Украина должна предпринять несколько действий, в том числе и касающихся зоны свободной торговли с Евросоюзом — это касается и леса-кругляка, и других моментов, которые могут выглядеть, как нарушение части соглашения о зоне свободной торговли. Поэтому Украине предстоит очень хлопотная рутинная работа", — сказал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По мнению эксперта, теперь Евросоюз будет более требователен к Украине в вопросах, которые входят в политическую часть Соглашения об ассоциации, и это означает более пристальное внимание к политической реформе в Украине.

"В первую очередь, речь идет об избирательной системе, борьбе с коррупцией, конституционной реформе. Второе — все, что касается свободы слова, собраний и прав человека в различных сферах. В том числе, я полагаю, будет пристальное внимание трудового законодательства, свобода вероисповедания — и многие другие вопросы", — пояснил Воля.

Он подчеркнул, что если до последнего момента можно было говорить, что "мы движемся к ратификации Соглашения об ассоциации и получению либерализации визового режима и должны выполнить какие-то требования", то теперь все, что прописано в Соглашении, фактически является обязательной частью контракта между государством Украиной и руководством Европейского союза.

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"И Евросоюз будет более требователен к Украине, поскольку ЕС вряд ли захочет, чтобы в итоге на третьем-пятом году со времени подписания Соглашения об Ассоциации, а тем более, после ратификации этого соглашения, оказаться в ситуации, когда Украина не оправдала ожидания. Поэтому давление будет довольно существенным, и тут у украинского руководства уже особого выбора нет: либо выполнять то, что написано, и выглядеть, по крайней мере, надежными последовательными партнерами, либо будет ситуация, когда будут более жестко указывать на недочеты", — прогнозирует Воля.