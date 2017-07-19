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    Политика

    ЕС призывает РФ дистанцироваться от "Малороссии Захарченко"

    Тема:

    Создание "Малороссии". Конец войне? (806)

    (обновлено: )30903
    В официальном заявлении говорится, что Европейский Союз ожидает, что "Россия однозначно дистанцируется от таких заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она участвует".
    Флаги России и ЕС
    Ukraine-office.eu

    КИЕВ, 19 июл – РИА Новости Украина. Европейский Союз призывает Россию дистанцироваться от недавних заявлений из самопровозглашенных ДНР и ЛНР как противоречащих целям минских соглашений, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.

    Флаг Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В заявлении, распространенном в среду Европейской внешнеполитической службой (ЕВС), говорится, что "недавние заявления и провокационная риторика так называемых лидеров некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины, на данный момент неподконтрольных правительству, противоречит целям минских соглашений". При этом сама идея о создании Малороссии в документе не упоминается.

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    "Европейский Союз ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от таких заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она участвует, и активизирует усилия по прекращению конфликта", — заявил представитель Евросоюза.

    Во вторник, 18 июля, Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство — Малороссия. Он также выступил за введение чрезвычайного положения на этой территории. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко". Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко". 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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