ЕС призывает РФ дистанцироваться от "Малороссии Захарченко"

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости Украина. Европейский Союз призывает Россию дистанцироваться от недавних заявлений из самопровозглашенных ДНР и ЛНР как противоречащих целям минских соглашений, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.

В заявлении, распространенном в среду Европейской внешнеполитической службой (ЕВС), говорится, что "недавние заявления и провокационная риторика так называемых лидеров некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины, на данный момент неподконтрольных правительству, противоречит целям минских соглашений". При этом сама идея о создании Малороссии в документе не упоминается.

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"Европейский Союз ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от таких заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она участвует, и активизирует усилия по прекращению конфликта", — заявил представитель Евросоюза.

Во вторник, 18 июля, Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство — Малороссия. Он также выступил за введение чрезвычайного положения на этой территории. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко". Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.