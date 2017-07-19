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    Создание Малороссии не стыкуется с минскими соглашениями - Россия в ОБСЕ

    Тема:

    Создание "Малороссии". Конец войне? (795)

    (обновлено: )34910
    Отвечая на вопрос о том, отреагировала ли ОБСЕ на инициативу о создании государства Малороссия, постпред РФ Александр Лукашевич сказал, что "пока такой реакции нет".
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Инициатива о создании государства Малороссия не стыкуется с обязательствами сторон по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Малороссия" – неоднозначный проект, идущий в разрез с договоренностями

    "На мой взгляд, эти заявления не стыкуются с обязательствами сторон по минскому комплексу мер", — сказал Лукашевич в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".

    Отвечая на вопрос о том, отреагировала ли на эту инициативу ОБСЕ, он отметил, что "пока такой реакции нет".

    Ранее глава непризнанной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук заявлял, что с оценки этого заявления начнется заседание контактной группы в Минске.

    В руководстве ЛНР ранее сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.

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