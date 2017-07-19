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    Политика

    Киев призвал Москву осудить заявления о создании Малороссии

    Тема:

    Создание "Малороссии". Конец войне? (803)

    (обновлено: )9713
    Как сообщает пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, украинская сторона призывает Россию "на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением минских соглашений".
    Флаг Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Украина призывает Россию осудить заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии, сообщила Дарка Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Переговоры контактной группы в Минске на фоне обстрелов

    В среду в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

    "В этом контексте (идеи о создании Малороссии — Ред.) призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО (отдельные районы Донецкой области — Ред.), который является тотальным нарушением минских соглашений", — написала Олифер в среду на своей странице в Facebook.

    Дарка Олифер/Facebook, 19 июля 2017

    Ранее глава ДНР предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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    Президент Украины Петр Порошенко после слов о создании Малороссии заявил, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом. В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что "украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию".

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

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