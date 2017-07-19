Киев призвал Москву осудить заявления о создании Малороссии

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Украина призывает Россию осудить заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии, сообщила Дарка Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

В среду в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"В этом контексте (идеи о создании Малороссии — Ред.) призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО (отдельные районы Донецкой области — Ред.), который является тотальным нарушением минских соглашений", — написала Олифер в среду на своей странице в Facebook.

Дарка Олифер/Facebook, 19 июля 2017

Ранее глава ДНР предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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Президент Украины Петр Порошенко после слов о создании Малороссии заявил, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом. В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что "украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.