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    Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (772)

    (обновлено: )944131
    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что учреждение нового независимого государства, Малороссии, - это "последнее предложение для выхода из гражданской войны".
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что "ситуация в Украине зашла в тупик", выход — создание на переходный период до 3 лет нового государства Малороссии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости в Донецке.

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    "Ситуация зашла в глухой тупик. Мы предлагаем план реинтеграции страны… Чтобы остановить гражданскую войну мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну… предагам учредить государство Малороссия. Малороссия — независимое молодое государство. На переходный период до 3 лет", — сказал журналистам Захарченко.

    Захарченко также заявил, что учреждение "нового независимого государства", Малороссии, — это "последнее предложение для выхода из гражданской войны"; оно поможет остановить конфликт в Донбассе, но важна поддержка международного сообщества и жителей.

    "Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможет при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — сказал Захарченко.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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