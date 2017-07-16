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    Общество

    В ДНР прокомментировали расследование катастрофы Boeing 777

    (обновлено: )51121
    Как отметили в ДНР, "что касается расследования причин крушения самолета, то этим должны заниматься полномочные и независимые структуры, а не Украина".
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Расследованием крушения малайзийского Boeing 777 должны заниматься независимые структуры, а не Украина, считает представитель руководства ДНР Александр Костенко, информирует РИА Новости.

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    "Что касается расследования причин крушения самолета, то этим должны заниматься полномочные и независимые структуры, а не Украина, которая старается замести следы своей причастности", — сказал он.

    По мнению Костенко, вина за катастрофу лежит на Киеве.

    Ранее министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновные в крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе могут быть осуждены заочно.

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