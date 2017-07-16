В ДНР прокомментировали расследование катастрофы Boeing 777

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Расследованием крушения малайзийского Boeing 777 должны заниматься независимые структуры, а не Украина, считает представитель руководства ДНР Александр Костенко, информирует РИА Новости.

Читайте также: Катастрофа MH17. Расследование и суд… в Нидерландах

"Что касается расследования причин крушения самолета, то этим должны заниматься полномочные и независимые структуры, а не Украина, которая старается замести следы своей причастности", — сказал он.

По мнению Костенко, вина за катастрофу лежит на Киеве.

Ранее министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновные в крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе могут быть осуждены заочно.