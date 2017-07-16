ДНР приостановила следствие по крушению MH17

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Предварительное следствие по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, приостановлено, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре ДНР.

В ведомстве напомнили, что уголовное дело по факту крушения Boeing 777 Генпрокуратурой ДНР было открыто еще в день авиакатастрофы. В ноябре 2014 года, сентябре и октябре 2015 следователи передали экспертам из Нидерландов в присутствии наблюдателей ОБСЕ фрагменты Boeing и личные вещи его пассажиров, найденные на месте крушения.

"После окончания процедуры передачи (обломков Boeing 777 и личных вещей пассажиров — ред.), по результатам которой составлены соответствующие протоколы, предварительное следствие по уголовному делу приостановлено", — сказали в следственном управлении Генпрокуратуры ДНР.

В прокуратуре добавили, что "объективную картину происшедшего возможно восстановить только с учетом данных объективного контроля, доступ к которым может обеспечить Украина, так как полет воздушного судна находился в зоне ответственности украинских авиадиспетчеров".

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.