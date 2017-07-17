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    Крушение МН17 в Донбассе: расследование трагедии

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    Крушение MH17. Три года со дня трагедии (80)

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    Три года назад в Донецкой области разбился Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на борту 298 человек
    Расследование крушения малайзийского Boeing
    РИА Новости

    Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

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    В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

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