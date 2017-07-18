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    Учреждаемая Малороссия будет федеративным государством - ДНР

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    (обновлено: )46230
    Предлагается, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти должны остаться вопросы федерального бюджета, армии, спецслужб.
    ДНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев заявил, что учреждаемая Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией, он также зачитал конституционный акт об образовании "нового государства" со столицей в Донецке, "правопреемницы Украины". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости в Донецке.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил журналистам, что "ситуация в Украине зашла в тупик", выход — создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссия.

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    Тимофеев отметил, что этот вариант "поможет остановить войну".

    "Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — заявил Тимофеев, зачитывая конституционный акт.

    Предлагается, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти должны остаться вопросы федерального бюджета, армии, спецслужб.

    "Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию", — заявил Тимофеев.

    По его словам, конституция Малороссии будет принята на всенародном референдуме после обсуждения.

    "Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте конституционным собранием и выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях", — сказал Тимофеев.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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