Учреждаемая Малороссия будет федеративным государством - ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев заявил, что учреждаемая Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией, он также зачитал конституционный акт об образовании "нового государства" со столицей в Донецке, "правопреемницы Украины". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости в Донецке.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил журналистам, что "ситуация в Украине зашла в тупик", выход — создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссия.

Тимофеев отметил, что этот вариант "поможет остановить войну".

"Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — заявил Тимофеев, зачитывая конституционный акт.

Предлагается, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти должны остаться вопросы федерального бюджета, армии, спецслужб.

"Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию", — заявил Тимофеев.

По его словам, конституция Малороссии будет принята на всенародном референдуме после обсуждения.

"Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте конституционным собранием и выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях", — сказал Тимофеев.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.