В ДНР задержан пропавший украинский журналист

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Задержание журналиста Станислава Асеева, который также известен под псевдонимом Станислав Васин, официально подтвердили в ДНР.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Украины Егор Фирсов.

"Маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет. Маме дали возможность с ним увидеться. Стас держится хорошо, понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда – это обмен пленных", — написал Фирсов.

Как известно, 4 июля международная правозащитная организация Amnesty International призвала боевиков ДНР раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Асеева. Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой ДНР. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении.

Ранее сообщалось, что предварительный допрос задержанного в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, назначено на понедельник, 17 июля.