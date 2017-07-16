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    В ДНР задержан пропавший украинский журналист

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    Согласно информации, матери журналиста дали письменное подтверждение о его задержании. Асеева обвиняют в шпионаже, по этому обвинению его могут осудить на 12-14 лет.
    Станислав Асеев
    Слово и дело

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Задержание журналиста Станислава Асеева, который также известен под псевдонимом Станислав Васин, официально подтвердили в ДНР.

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    Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Украины Егор Фирсов.

    "Маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет. Маме дали возможность с ним увидеться. Стас держится хорошо, понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда – это обмен пленных", — написал Фирсов.

    Как известно, 4 июля международная правозащитная организация Amnesty International призвала боевиков ДНР раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Асеева. Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой ДНР. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. 

    Ранее сообщалось, что предварительный допрос задержанного в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, назначено на понедельник, 17 июля.

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