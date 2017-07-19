Украина и Донбасс: тернистый поиск компромисса и мнение населения

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Попытка выполнения минских договоренностей в нынешней Украине может привести к внутреннему конфликту: значительная часть украинского общества в том состоянии, в каком оно сейчас находится, не готова к тому, чтобы идти на некоторые уступки для достижения мира. Об этом сказал политолог Алексей Гарань на пресс-конференции в Киеве, где были обнародованы результаты проведенного Фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова исследования.

Опрос проводился 9 по 13 июня 2017 года, всего опрошено 2018 респондентов на подконтрольных Киеву территориях. Социологи выяснили, в частности, что украинцы готовы к компромиссам ради установления мира на востоке Украины, однако — с оговорками. Так, не имеют общественной поддержки многие меры, предусмотренные минскими договоренностями.

К выполнению "Минска-2"… не готовы

Комментируя результаты исследования, Алексей Гарань отметил, что весь "вопрос в том, на какие компромиссы (согласны пойти украинцы на подконтрольных Киеву территориях — Ред.)".

По его словам, если проанализировать выбор респондентами вариантов решений, какие следует принимать для установления мира в Донбассе, то видно: "все то, что написано в минских договоренностях, и все, что выдвигается Россией, то есть, предоставление особого статуса (отдельным районам Донецкой и Луганской области — Ред.), федерализация Украины, предоставление русскому языку статуса второго государственного, отказ от перспективы членства в НАТО… на

самом деле не поддерживается даже на юге и востоке Украины" (речь идет о подконтрольных правительству территориях — Ред.).

Политолог уточнил: вообще-то, где-то "даже поддерживают" но — "они не считают, что это будет важным для установления мира, то есть, они понимают, что не это является "корнем" мира".

Гарань отметил, что, согласно результатам опроса, большая часть украинцев во всех регионах выступают за то, чтобы в будущем неподконтрольные территории оставались в составе Украины как ранее — в статусе обычных областей (что противоречит минским договоренностям). По мнению эксперта, возможно, основой для компромиссы может стать предоставление больших полномочий местным органами власти.

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Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина также отметила, что "растет количество тех, кто не хочет предоставлять этим территориям хоть какую-то автономию". А если часть украинцев согласны с тем, что надо проводить там выборы, то — только по украинским законам и после восстановления контроля над границей… И как же выполнять "Минск-2"?

По словам представителя Национального института стратегических исследований (НИСИ) Петра Бурковского, на основе анализа данного исследования можно сделать вывод: "минские договоренности действительно не могут быть основой для продолжения диалога между Украиной и Россией, в "нормандском формате"… люди просто не воспримут эти решения и никогда их не поддержат".

"Это угрожает и внутриполитическим конфликтом в Украине, и обострением… между Украиной и Россией", — отметил эксперт, добавив, что необходимо искать такие решения, которые общество поддержит — только тогда будет "гарантия того, что мир можно установить".

Не совсем понятно, правда, существуют ли решения, которые поддержат по обе стороны линии разграничения? Но, похоже, в Киеве не особенно интересуются мнением людей, проживающих на неподконтрольных территориях.

Оккупированные или нет?

Что касается законопроекта "о реинтеграции Донбасса", которым, по данным СМИ, будто бы предусматривается признание территорий непризнанных ДНР и ЛНР "временно оккупированными", то, по словам Гараня, "мы видим, что общественное мнение считает, что — да, надо считать их оккупированными".

"Власть должна это учитывать", — подчеркнул политолог. Он также отметил, что "даже на Востоке (подконтрольном Киеву — Ред.) большинство тоже поддерживает признание этих территорий временно оккупированными".

"На юге — несколько меньше (поддержка — Ред.)… Мы видим, что на юге, так сказать, степень радикализма меньше, а готовность к компромиссам даже несколько больше, чем на востоке Украины", — подчеркнул Гарань.

Малороссия и мир: "дальше не о чем разговаривать"?

Тем временем в республиках Донбасса ищут свои пути. Во вторник, 18 июля, в Донецке объявили о создании нового государства — Малороссии.

"Мы, представители бывших регионов "Украины" (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей "Украины". Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя", — говорится в конституционном акте, эти слова цитирует Донецкое агентство новостей.

Сообщается, что в политической декларации, которую зачитал глава непризнанной ДНР Александр Захарченко, в частности, подчеркивается: создание нового федеративного государства призвано "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

"Согласно конституционному акту Малороссии, столицей нового федеративного государства с широкой автономией регионов должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Флагом Малороссии станет флаг Богдана Хмельницкого", — передает ДАН.

При этом предусматривается "отказ от долгов майданной власти"…

Конечно, Украина такую инициативу отвергает. Представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук заявил, что заявление о создании Малороссии в принципе блокирует переговорный процесс в Минске: "если есть такое заявление, то это означает, что дальше не о чем разговаривать".

А президент Петр Порошенко пообещал, что "Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом".

Пока сложно сказать, что будет далее с инициативой создания "государства Малороссия". Полпред непризнанной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что с республикой никто идею не обсуждал — "узнали об этом из СМИ".