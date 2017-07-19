Погребинский: к заявлению по Малороссии нельзя относиться серьезно

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

О создании нового государства "Малороссия" вместо государства Украина, которая "не состоялась", объявил главарь ДНР Александр Захарченко. Он добавил, что столицей такой "Малороссии" будет Донецк, а Киев "остается историко-культурным центром без статуса столичного города".

В то же время в ЛНР подтвердили намерение "оставаться сторонниками минских соглашений".

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Заявление о создании "Малороссии" вызвало широкий резонанс как в Украине, так и за ее пределами. Правительство Германии и МИД Франции отметили неприемлемость озвученных в Донецке идей и призвали Россию осудить проект "Малороссия", который противоречит Минским соглашениям. В Москве открестились от причастности к этому проекту. Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что создание "Малороссии" не согласуется с минским процессом урегулирования конфликта на востоке Украины.

Возможные последствия скандального заявления Захарченко спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Украинское фото Михаил Погребинский

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, що мав на увазі Олександр Захарченко, оголошуючи про створення держави "Малоросія"? Сергей Дивеев/Facebook Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

— Треба в нього спитати. Але звичайно, важко це серйозно коментувати, оскільки з якого боку не подивишся на ці заяви Захарченка, вони виглядають не раціональними абсолютно. Можна починати з назви. Малоросія, в яку входить Галичина, колись Червона Русь, це просто непрофесійно і історично неграмотно. Я вже не кажу про те, що заявити, що ми скасовуємо державу Україна, а замість неї буде держава "Малоросія", замість Порошенка буде Захарченко, все це не серйозно. Але я після такого вступу хотів би сказати, що просто так відмахнутися також неможливо, оскільки ми ж розуміємо, що такі заяви без консультації з людьми з Москви не відбуваються. Чому вони погодилися на таку несерйозну, не хочу поганих слів використовувати, заяву? Зрозуміло, що якщо вони були б ініціаторами чи щось там продумали, вони більш розумно б це сформулювали. Так зовсім не розумно. Я думаю все одно, що тут криється якась політична ідея з боку Москви, зміст якої полягає в тому, що Москва втомилася реагувати на безкінечні обвинувачення. При тому, що інша сторона не виконує нічого взагалі. Я думаю, що це результат такої емоційної розрядки так би мовити. От нам важко далі продовжити обговорення з командою Порошенка, оскільки він готує якийсь закон про окупацію тощо. Також не серйозна річ. І я думаю, що, мабуть, це прояв готовності до більш жорсткої позиції в переговорному процесі. Я б так би сказав.

А не може бути так, що ця заява зроблена виключно для того, аби Кремль міг від неї відхреститися і показати свою прихильність мінському процесу?

— В тому можна не сумніватися. Але не можна лише для того отаку несерйозну річ затівати. Значить, якась додаткова ідея тут є. Скажімо, зараз чекають в Москві візит Волкера, спеціального представника по Україні Держдепу нової адміністрації США. З чим він приїде, не відомо. Але як йому пояснити, що ситуація зайшла в глухий кут, не тільки тут є провина однієї сторони, людей з невизнаних республік, але також і України. Я думаю, що над цим думають, готують якусь позицію. І це новий етап, пов'язаний також з новим президентом Франції, який також виходить зі своїми амбіційними пропозиціями. І як відповісти їм: бачите, ситуація перейшла, я сказав би, червону лінію неможливості продовження в тому сенсі, як вона до цього відбувалася. Отой мінський процес. Щось треба зробити. Тим, що вони не заперечили, не заборонили Захарченку таке говорити, вони показують, що вони готові дати поштовх якимось різким діям з боку відстоювання власних інтересів. Ми побачимо правий я чи ні, але лякатися цієї пропозиції, я думаю, що зарано. Переговорний процес ми чекаємо на новому етапі, так би мовити, Волкера, Макрона. І як він піде, ніхто не знає.

Чому ця заява, як би вона не виглядала, викликала таку бурхливу реакцію в світовому політикумі?

— Я так зрозумів, що вони взагалі не знали. Відповідь на ваше питання очевидна. Це елемент інформаційної війни, і виходить, що він спрацював. Оскільки на абсолютно нераціональні заяви з боку Захарченка є реакція, міжнародна реакція. Можна було просто сказати: що тут коментувати, коли це абсолютно несерйозно. Ні, є реакція. І це означає, що інформаційний викид спрацював як елемент інформаційної війни. Відповідь, яку ми бачимо з боку Муженко, вона просто не витримує жодної критики. Краще було б замовчати, ніж так коментувати. Аналогічно багато людей, я бачив уже й реакцію в західних ЗМІ, виглядає так, нібито серйозно це сприйняли. Як можна це серйозно сприймати? Це абсолютно неможливо.

Ранее Михаил Погребинский заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.

Также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.