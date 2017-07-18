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    Создание Малороссии - личная инициатива Захарченко, заявил Песков

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании Малороссии — это его личная инициатива, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаёмся приверженными минским договорённостям", — сказал Песков журналистам.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

     

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