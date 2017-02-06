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    Луценко: если Россия захватит Украину, то выживут только малороссы

    (обновлено: )1097013
    В случае, если Украину захватит Россия, то "выживет только скрытая агентура, выживут только малороссы, а не украинцы", заявила заместитель председателя фракции "БПП" Ирина Луценко.
    канал "112 Украина" в YouTube

    Депутат призвала всех прекратить противостояние и объединиться для принятия решений, а также заявила о последствиях 

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    "Сегодня надо понять: если Украину захватит Россия, то выживет только скрытая агентура, выживут только малороссы, а не украинцы", — заявила Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

    По ее словам, необходимо говорить "о новом водоразделе — не о власти и оппозиции, а о тех, кто "за" Украину и "против".

    Луценко отметила, что проектом повестки дня сессии Верховной Рады, которая начинается во вторник, предусмотрено рассмотрение 2 тыс. 429 законопроектов.

    Также Луценко не исключила возможность введения военного положения при продолжении обострения ситуации в Донбассе.

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