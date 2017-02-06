Луценко: если Россия захватит Украину, то выживут только малороссы

Депутат призвала всех прекратить противостояние и объединиться для принятия решений, а также заявила о последствиях

"Сегодня надо понять: если Украину захватит Россия, то выживет только скрытая агентура, выживут только малороссы, а не украинцы", — заявила Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По ее словам, необходимо говорить "о новом водоразделе — не о власти и оппозиции, а о тех, кто "за" Украину и "против".

Луценко отметила, что проектом повестки дня сессии Верховной Рады, которая начинается во вторник, предусмотрено рассмотрение 2 тыс. 429 законопроектов.

Также Луценко не исключила возможность введения военного положения при продолжении обострения ситуации в Донбассе.