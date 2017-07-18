Пушилин о Малороссии: политических задач перед парламентом ДНР не стоит

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Создание Малороссии — пока лишь идея, политических задач в этом направлении перед парламентом самопровозглашенной Донецкой народной республики не стоит, нормативных актов нет, заявил полпред в контактной группе по Донбассу, спикер парламента ДНР Денис Пушилин.

"Что касается правовых аспектов – нормативных актов нет, политических задач в этом направлении перед парламентами ДНР и ЛНР не стоит. При постановке таких задач руководством — мы готовы к обсуждению. Однако на данный момент это лишь идея, которая пока воспринимается весьма неоднозначно и в ЛНР, и в ДНР, и в Российской Федерации", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

По его словам, вопрос создания Малороссии — дискуссионный, необходимо знать мнение общества.

"Создание государственного образования Малороссия могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума", — сказал Пушилин.

Во вторник глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия. Вице-премьер непризнанной ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, Малороссия возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.