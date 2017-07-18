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    Россия

    Песков о Малороссии: это надо осмыслить

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    Создание "Малороссии". Конец войне? (784)

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    Вопрос о том, были ли эта инициатива неожиданностью для Кремля, Песков также оставил без комментариев. Он добавил, что российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл – РИА Новости Украина. Кремль пока не комментирует предложение главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании нового государства Малороссии, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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    "Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос, связанный с заявлением о создании Малороссии.

    "Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям. Все остальное пока не комментирую", — добавил он.

    Вопрос о том, были ли эта инициатива неожиданностью для Кремля, Песков также оставил без комментариев. "Я не хотел бы сейчас комментировать", — подчеркнул он.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

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    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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