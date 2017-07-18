Песков о Малороссии: это надо осмыслить

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости Украина. Кремль пока не комментирует предложение главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании нового государства Малороссии, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос, связанный с заявлением о создании Малороссии.

"Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям. Все остальное пока не комментирую", — добавил он.

Вопрос о том, были ли эта инициатива неожиданностью для Кремля, Песков также оставил без комментариев. "Я не хотел бы сейчас комментировать", — подчеркнул он.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.