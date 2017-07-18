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    В ЛНР заявили, что создание Малороссии несвоевременно

    (обновлено: )62
    Владислав Дейнего заявил, что с властями ЛНР проект создания Малороссии никто не обсуждал и они узнали об этом из СМИ: "Инициатива о создании Малороссии, выдвинутая сегодня в Донецке, несвоевременна".
    Владислав Дейнего
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Инициатива создания Малороссии сейчас — несвоевременна, заявил во вторник полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

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    По его словам, с самопровозглашенной ЛНР этот проект никто не обсуждал.

    "Инициатива о создании Малороссии, выдвинутая сегодня в Донецке, несвоевременна. Мы узнали об этом из СМИ, и с нами этот проект никто не обсуждал", — цитирует Дейнего Луганский информационный центр.

    Дейнего заявил, что "разделяя позицию большинства жителей юго-восточных регионов Украины, настроенных против киевской власти, мы считаем важным оставаться приверженными минским соглашениям и будем и далее требовать от Украины их выполнения".

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

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