В ЛНР заявили, что создание Малороссии несвоевременно

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Инициатива создания Малороссии сейчас — несвоевременна, заявил во вторник полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

По его словам, с самопровозглашенной ЛНР этот проект никто не обсуждал.

"Инициатива о создании Малороссии, выдвинутая сегодня в Донецке, несвоевременна. Мы узнали об этом из СМИ, и с нами этот проект никто не обсуждал", — цитирует Дейнего Луганский информационный центр.

Дейнего заявил, что "разделяя позицию большинства жителей юго-восточных регионов Украины, настроенных против киевской власти, мы считаем важным оставаться приверженными минским соглашениям и будем и далее требовать от Украины их выполнения".

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.