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    Франция призвала Россию осудить проект по созданию Малороссии

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    Создание "Малороссии". Конец войне? (783)

    (обновлено: )31715
    Как подчеркнули в МИД Франции, Россия должна осудить факт создания Малороссии, "нарушающий минские соглашения и предающий дух переговоров в нормандском формате".
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань заявила, что французские власти призывают Россию осудить проект создания государства Малороссия на территории Украины.

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    "Мы призываем Россию осудить этот факт, нарушающий минские соглашения и предающий дух переговоров в нормандском формате. Россия должна активизировать усилия, чтобы добиться прекращения конфликта", — сказала Ромате-Эспань на брифинге во вторник.

    По ее заверению, Франция остается приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что минские соглашения являются единственной принятой всеми сторонами основой для мирного и долгосрочного урегулирования кризиса.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

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