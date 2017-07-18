Франция призвала Россию осудить проект по созданию Малороссии

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань заявила, что французские власти призывают Россию осудить проект создания государства Малороссия на территории Украины.

"Мы призываем Россию осудить этот факт, нарушающий минские соглашения и предающий дух переговоров в нормандском формате. Россия должна активизировать усилия, чтобы добиться прекращения конфликта", — сказала Ромате-Эспань на брифинге во вторник.

По ее заверению, Франция остается приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что минские соглашения являются единственной принятой всеми сторонами основой для мирного и долгосрочного урегулирования кризиса.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.