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    В ЛНР открещиваются от участия в создании Малороссии

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    Создание "Малороссии". Конец войне? (778)

    (обновлено: )30803
    Самопровозглашенная Луганская народная республика не была поставлена в известность о намерении провести заседание по созданию Малороссии в Донецке, заявил председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.
    Флаг ЛНР
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика не направляла своих представителей на заседание по созданию Малороссии, этот вопрос с республикой не согласовывался, сообщил председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

    Ранее глава непризнанной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

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    "Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", — приводит его слова "Луганский информационный центр".

    Как сообщается, Дегтяренко подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".

    "Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", — добавил он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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