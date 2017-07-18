Итальянский политик: война в Донбассе – на совести Европы

РИА Новости Украина

Конференция "Донбасс: война на совести Европы" впервые прошла в Палате депутатов итальянского парламента.

Почему итальянские СМИ игнорируют конфликт, развернувший в центре Европы? Что происходит в Украине и как будет развиваться кризис, отдаливший Европу от России в связи с вводом антироссийских санкций? Об этом Sputnik поговорил с одним из докладчиков конференции Маурицио Марроне, членом областного совета и городской администрации Турина.

"Конференция – это важное событие, поскольку в первый раз тему войны в Донбассе обсудили в итальянском Парламенте. Мы хотели обратить внимание итальянской политики на конфликт, который до этого момента не обсуждался. Это война, которая косвенно затрагивает и страны Европы – речь идет об экономических санкциях.

Читайте также: Соколовская о российском ТВ, декоммунизации и конце войны в Донбассе

О конфликте мало говорят в СМИ. Очевидно, что такая цензура обусловлена тем, что Евросоюз и правительства стран-членов причастны к этой войне. В ЕС понимают, что союз принял не ту сторону в конфликте, что на нем лежит большая ответственность, а потому постоянно делаются попытки как можно тщательнее цензурировать сообщения об этой войне, о том, что она существует, а ведь режим прекращения огня так и не соблюдается.

Я лично три раза был в Донецке и Луганске, где собственными глазами видел, как артиллерия Киева бомбит кварталы, в которых проживает мирное население, что постоянно приводит к новым жертвам.

Итальянское правительство знает, какой ущерб антироссийские санкции нанесли экспорту и итальянским предпринимателям. Италия вынуждена послать своих военных в Латвию в рамках миссии НАТО, а на политическом уровне у Рима не хватает смелости отказаться от взносов, которые он вынужден платить Альянсу.

Цель нашего проекта "101 life" – информировать общественность об убитых в ходе этого конфликта детях, число которых уже превысило 100 человек. Недавно Управление Верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад, в котором Украине предъявлялось целых 16 претензий по таким тяжким преступлениям, как пытки, незаконное лишение свободы и нарушение свободы передвижения. Мы опасаемся, что (Украина) может использоваться (Евросоюзом и Соединенными Штатами) как плацдарм для осады так называемого "русского мира". Мы надеемся, что рано или поздно правительство Италии все же выйдет из этого конфликта и пересмотрит отношение к НАТО.

Мы надеемся, что Италия будет двигаться в сторону альянса с Россией, что наши страны снова станут торговыми и экономическими партнерами, и также геополитическими партнерами в борьбе с терроризмом. Мы, как часть западного мира, видим, что Москва практически в одиночку борется с Даиш (ИГ). Мы должны осознать, что наш враг – исламский терроризм, а не Россия", – рассказал Марроне.