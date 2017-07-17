ОБСЕ планирует открыть новые патрульные базы в Донбассе

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ планирует открыть дополнительные передовые патрульные базы в районах Донбасса, которые не контролируют украинские власти, заявил в понедельник замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Я могу подтвердить, что у нас действительно есть планы, мы готовы открыть дополнительные передовые патрульные базы на территориях, которые вы назвали, и где-либо еще", — сказал Хуг на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли миссия ОБСЕ открыть новые базы, в частности, в Новоазовском районе на юге самопровозглашенной ДНР и в Амвросиевке.

При этом он отметил, что СММ ОБСЕ не получила значительных гарантий безопасности, чтобы возможно было открыть эти базы.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.