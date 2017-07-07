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    Встреча Путина и Трампа может помочь урегулированию в Украине - ОБСЕ

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (17)

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    По мнению главы делегации США в ПА ОБСЕ Роджера Уикера, в ходе встречи Трампа и Путина также будут "предприняты усилия для того, чтобы найти общую почву для противостояния терроризму".
    REUTERS Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Глава делегации США в ПА ОБСЕ Роджер Уикер надеется, что встреча президентов США и России Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу в Гамбурге будет способствовать урегулированию на востоке Украины.

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    "Я очень на это надеюсь", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Как полагает Уикер, в ходе встречи двух лидеров будут "предприняты усилия для того, чтобы найти общую почву для противостояния терроризму".

    Встреча лидеров состоится на "полях" саммита G20 в Гамбурге. Она продолжится около получаса, сообщили ранее в Белом доме. Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис в Украине.

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