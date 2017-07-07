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    В мире

    В Гамбурге в пятницу стартует саммит G20

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (11)

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    Сообщается, что на саммите G20 будут обсуждать борьбу с терроризмом, международную торговлю и защиту климата. На полях саммита пройдет и первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.
    Акции протеста накануне проведения саммита G20 в Гамбурге
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В пятницу в немецком Гамбурге стартует двухдневный саммит "Большой двадцатки" (G20). Саммит пройдет 7-8 июля.

    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Личная встреча Путина и Трампа: ожидания экспертов

    Главные темы саммита — борьба с терроризмом, международная торговля и защита климата. На полях саммита состоятся переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это будет первая их личная встреча, и продлится она примерно час.

    Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп уже прибыли в Гамбург.

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    Как ожидается, президенты РФ и США обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис в Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами.

    Как сообщалось, что накануне саммита в Гамбурге проходят массовые беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией.

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