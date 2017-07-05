Трамп, Путин – встреча в верхах: Сирия, Украина и кое-что еще

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент Трамп на планируемой встрече с президентом Путиным намерен сосредоточиться на обсуждении разногласий по Сирии и Украине. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США. Вероятно, также будет затронут вопрос роли Ирана в регионе.

Повестка дня встречи еще окончательно не сформирована американской стороной, и советники Трампа готовят её, информирует телеканал CNN.

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценную беседу в рамках саммита G 20, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 4 июля. Встреча, которую ряд экспертов и чиновников уже называют ее первоочередной для восстановления двусторонних отношений, намечена на 7 июля, подтвердил представитель Белого дома.

По данным американских источников и СМИ, вероятно, президент США Дональд Трамп попытается привлечь президента России Владимира Путина к разговору о судьбе Башара Асада и напряженной ситуации в раздираемой войной Сирии. По словам чиновников администрации, Трамп также может обсудить тему Украины, хотя "Сирия является большим приоритетом для Трампа". Встреча также предоставит двум президентам впервые встретиться лично, что, по словам представителей американской стороны, может "определить направление беседы", сообщает Радио Свобода.

Оба лидера должны обсудить сирийский конфликт, чтобы избежать прямых столкновений, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Трампу "следует, по крайней мере, попытаться убедить Путина признать необходимость формирования правительства, которое не будет возглавляться Башаром Асадом, а также региона, в котором Иран не будет занимать господствующего положения".

По словам трех осведомленных дипломатических источников, на минувшей неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время личной беседы с генсеком ООН Антониу Гутерришом заявил, что "судьба сирийского лидера Башара Асада сейчас находится в руках России". Он отметил, что "первоочередная задача администрации Трампа ограничивается уничтожением "Исламского государства", сообщает американское издание Foreign Policy.

Согласно изданию, "решение уступить России позиции в вопросе будущего Асада принято накануне первой личной встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным", которая состоится на полях саммита. "Основная идея Тиллерсона" заключалась в том, добавил чиновник, что "власти США будут реагировать на террористическую угрозу" и что им в принципе безразлично "уйдет Асад или останется", пишет Foreign Policy.

"Причиной, по которой США участвуют в сирийских событиях, является ИГИЛ, — заявила в среду журналистам официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, пишет издание. — Именно это нас беспокоит и поэтому мы там находимся".

По мнению Москвы, в ходе планируемой встречи важно также обсудить темы международного терроризма в целом, а также контроля над вооружениями.

"Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины", сказал 3 июля на брифинге в Москве помощник президента Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. В Кремле считают, что необходимо обсудить также проблему международного терроризма в целом. Помимо этого, может быть затронута "тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности", — отметил Ушаков, которого цитирует DW.

В команде Трампа существует мало ожиданий, что президент поднимет тему "вмешательства России" в прошлогодние президентские выборы. На вопрос о том, собирается ли президент обсудить "вмешательство России в выборы в 2016 году", советник по национальной безопасности Х.Р. Макмастер заявил журналистам на минувшей неделе: "Нет конкретной повестки дня. На самом деле это будет то, о чем президент хочет поговорить", — передает Радио Свобода.

В любом случае, личная встреча между Путиным и Трампом является ключевой для будущего Европы и Ближнего Востока.

В этом контексте, по словам корреспондента The Guardian Джулиана Борджера, Белый дом мог бы также предложить ослабить санкции на первой встрече Трампа и Путина".

Со ссылкой на двух экс-чиновников, осведомленных о подготовке к встрече, издание отмечает, что Трамп велел помощникам в Белом доме сформулировать возможные уступки, которые могли бы быть предложены в качестве разменной монеты на его планирующейся встрече с Владимиром Путиным.

Как пишут американские СМИ, также в интересах США и РФ было бы возобновление сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия.

Трамп хочет, чтобы встреча с Путиным была официальным мероприятием, однако его советники считают, что президенты могли бы обойтись краткой встречей на полях саммита.

Американские СМИ дают два основных прогноза относительно исхода первой встречи Трампа и Путина, которая должна состояться на этой неделе на полях саммита G20 в Гамбурге. Одни прогнозируют, что она не принесет ощутимых результатов, других беспокоит, что президент США "сыграет на ней в поддавки".

Американские комментаторы отмечают, что Путин наверняка хорошо к ней подготовился, тогда как Трамп намерен действовать "по наитию и плыть без руля и без ветрил", передает ВВС. CNN высказывает опасения, что неструктурированная повестка дня американской стороны, может привести к тому, что российский лидер может "перехватить инициативу".

Наряду с этим, в США "за пределами Овального кабинета" наблюдается сопротивление смягчению санкций в отношении России. В связи с этим, "любой односторонний шаг Трампа в Гамбурге, который был бы направлен на смягчение давления на Москву", пишет The Guardian, "спровоцирует негативную реакцию в Вашингтоне"

В целом переговоры на саммите в Гамбурге будут очень трудными. Наряду с этим, первая встреча Путина с Трампом даст лидерам шанс наладить отношения между двумя странами, сказал в пятницу экс- американский госсекретарь Генри Киссинджер, принятый на минувшей неделе российским президентом, передает Reuters.