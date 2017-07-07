Полиция Гамбурга вновь применила водометы, протестующие ответили камнями

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Полиция вновь применила водометы против группы протестующих в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Около 23.00 четверга (по Киеву) группа молодых людей направилась от улицы Рипербан, где ранее вечером произошли крупные столкновения с полицией, в сторону вокзала "Альтона" в направлении международного торгового центра, в котором состоится саммит G20.
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Около 23.30 дорогу активистам перегородили полицейские машины и водометы. После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись водометы были включены.
В ответ демонстранты начали бросать в полицейские машины бутылки и камни. О пострадавших пока не известно.
Полиция жёстко разгоняет протестующих в Гамбурге https://t.co/HLgMltva9r pic.twitter.com/iKfS8n8tHR— RT на русском (@RT_russian) 6 июля 2017 г.
По последним данным, протестующие подожгли баррикады.