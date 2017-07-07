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    Полиция Гамбурга вновь применила водометы, протестующие ответили камнями

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    Украинский вопрос на G20. Встреча Путина и Трампа (36)

    (обновлено: )10
    Вечером в четверг дорогу активистам перегородили полицейские машины и водометы. После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись водометы были включены. В ответ демонстранты начали бросать в полицейские машины бутылки и камни.
    Разгон демонстрантов в Гамбурге
    Скриншот

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Полиция вновь применила водометы против группы протестующих в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Антикапиталистическая демонстрация в Гамбурге. Видео
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    "Добро пожаловать в ад". Акция протеста в Гамбурге. Онлайн

    Около 23.00 четверга (по Киеву) группа молодых людей направилась от улицы Рипербан, где ранее вечером произошли крупные столкновения с полицией, в сторону вокзала "Альтона" в направлении международного торгового центра, в котором состоится саммит G20.

    Смотрите также: Протесты в Гамбурге против саммита G20

    Около 23.30 дорогу активистам перегородили полицейские машины и водометы. После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись водометы были включены.

    В ответ демонстранты начали бросать в полицейские машины бутылки и камни. О пострадавших пока не известно.

    ​По последним данным, протестующие подожгли баррикады. 

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