Полиция Гамбурга вновь применила водометы, протестующие ответили камнями

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КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Полиция вновь применила водометы против группы протестующих в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Около 23.00 четверга (по Киеву) группа молодых людей направилась от улицы Рипербан, где ранее вечером произошли крупные столкновения с полицией, в сторону вокзала "Альтона" в направлении международного торгового центра, в котором состоится саммит G20.

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Около 23.30 дорогу активистам перегородили полицейские машины и водометы. После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись водометы были включены.

В ответ демонстранты начали бросать в полицейские машины бутылки и камни. О пострадавших пока не известно.

​По последним данным, протестующие подожгли баррикады.