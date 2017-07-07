Путин прибыл в Гамбург на саммит G20

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20, российский лидер также проведет ряд встреч "на полях" мероприятия.

Саммит пройдет 7-8 июля. Путин примет участие в рабочих заседаниях, посвященных различным тематикам, а также неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом.

Глава государства также проведет встречи с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.

Как ожидается, президенты РФ и США обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис в Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами.

Как сообщалось, что накануне саммита в Гамбурге проходят массовые беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией.