"Группа двадцати" (G20). Справка

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Двенадцатый саммит "большой двадцатки" открывается в пятницу в немецком Гамбурге.

Ниже приводится справочная информация.

"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.

Основные цели и задачи форума:

– координация политики между членами G20 с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста;

– продвижение финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие финансовые кризисы;

– создание новой международной финансовой архитектуры.

Решение о формальном учреждении "Группы двадцати" было принято на встрече министров финансов и председателей центральных банков семи ведущих промышленно развитых экономик (Великобритания, Италия, Канада, США, Германия, Франция и Япония) в Вашингтоне в сентябре 1999 года. Учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине.

Предпосылкой создания G20 послужил финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений, и показавший, что ключевые развивающиеся экономики недостаточно вовлечены в обсуждение и управление глобальной экономикой. Основным форматом деятельности форума стали ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных банков.

В ноябре 2008 года было решено изменить формат встреч "Группы двадцати" и проводить совещания также и на уровне лидеров (глав государств и правительств), после чего форум получил свое современное значение.

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В настоящее время статус постоянного члена "Группы двадцати" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония и Россия.

Традиционно в саммитах лидеров "Группы двадцати" принимают участие ее постоянные члены, пять приглашенных стран и международные организации.

Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета.

Саммиты проходят в стране, которая исполняет обязанности председателя группы.

Председательствующая страна меняется ежегодно по принципу ротации и чередования регионов. В 2015 году председательствовала Турция, в 2016 году саммит прошел в Китае, h в 2017 году "Большую двадцатку" принимает Германия. В 2018 году саммит пройдет в Аргентине.

Три последовательных председательства (прошлый, текущий и будущий председатель G20) негласно объединены в управляющую Тройку, совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе "Группы двадцати", усиливая легитимность и прозрачность принятия решений на встречах.

В настоящее время в "тройку" входят Китай (принимающая сторона в 2016 году), Германия (страна-председатель в 2017 году) и Аргентина (председатель в 2018 году).

Сам процесс председательства заключается в последовательной подготовке, разработке проектов принимаемых документов и согласовании с партнерами решений в сфере развития мировой экономики и валютно-финансовой архитектуры. Ставятся вопросы, значимые как для страны-председателя, так и для приоритетов других партнеров "Группы двадцати".

Подготовка к ежегодному саммиту ведется высшими должностными лицами, именуемыми шерпами, которые представляют лидеров стран "Группы двадцати".

С ноября 2010 года лидеры G20 приняли решение собираться не чаще одного раза в год.

В 2016 году саммит G20 на тему "Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики" проходил 4-5 сентября в Ханчжоу (Китай).

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Участники форума обсудили текущую макроэкономическую ситуацию в мире, возможности для стимулирования развития, в том числе путем проведения структурных реформ, повышения уровня индустриализации и внедрения инновационных технологий.

По завершении саммита лидеры G20 приняли итоговое коммюнике и ряд других документов. Среди них – Контуры инновационного роста "Группы двадцати", План действий "Группы двадцати" в связи с новой индустриальной революцией, Ханчжоуский план действий, в котором излагается стратегия для обеспечения всеобщего и уверенного роста, а также инициатива "Группы двадцати" по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики.

В 2017 году саммит "Большой двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге (Германия).