В Польше стартует саммит лидеров "Трех морей" с Трампом

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В столице Варшаве в четверг стартует саммит инициативы "Трех морей" (Балтика — Адриатика — Черное море), в котором примут участие главы государств 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия), к которым также присоединится президент США Дональд Трамп.

Посольство США в Польше Прибытие президента США Дональда Трампа на саммит в Польшу

Посольство США в Польше Прибытие президента США Дональда Трампа на саммит в Польшу

"В рамках саммита состоятся два дискуссионных блока. Первый из них, который состоится с участием Трампа, касается трансатлантического единства, а второй — сотрудничества стран в области транспорта, коммуникаций и энергетики", — сообщает "Укринформ".

Программа визита президента Трампа в Польше включает, в частности, двусторонние переговоры с организаторами саммита — президентами Польши Анджеем Дудой и Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, встречу с главами государств инициативы "Трех морей" и участие в первой дискуссионной панели саммита, а также речь на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания 1944 года.

Ожидается, что главными вопросами, на которые обратит внимание Трамп во время визита в Польшу, будет безопасность, в частности размещение американских и союзнических сил на восточном фланге НАТО, и экономическое сотрудничество со странами региона, в первую очередь в энергетической сфере.

По предварительной информации польской стороны, по результатам визита Трампа может быть принято несколько совместных польско-американских деклараций. В частности, речь идет о декларации касательно трансатлантического энергетического сотрудничества, по проблемам безопасности, а также направлений стратегического сотрудничества между странами.

Параллельно с визитом Трампа и саммитом "Трех морей" в Варшаве 6-7 июля пройдет также Варшавский глобальный форум, в котором примут участие эксперты и политики из многих стран мира.

С целью гарантирования безопасности участников саммита в Варшаве введены беспрецедентные меры безопасности, в частности закрыто пространство для полетов самолетов над центром города, ограничено движение транспорта, в городе наблюдается значительная концентрация полиции.

Инициатива "Трех морей" — неформальная платформа сотрудничества 12 стран Центральной и Южной Европы. Основным приоритетом ее работы является формирование инфраструктурного и экономического единства на оси "Север — Юг".