Мировые СМИ: ракета КНДР, Трамп на саммите G20

РИА Новости Украина

Очередной пуск ракеты КНДР

КНДР утром во вторник провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря, об этом написали многие мировые СМИ (Times, Guardian, Wall Street Journal, Monde).

Издание Wall Street Journal со ссылкой на ВС Южной Кореи сообщает, что ракета пролетела более 930 километров. По данным газеты Times, полет ракеты был "необычно долгим". Guardian отмечает, что ракета могла достигнуть исключительной экономической зоны Японии.

"Некоторые эксперты заявили, что пуск был намеренной провокацией, рассчитанной на время, когда президент Трамп готовится к празднованию Дня независимости 4 июля", - пишет Times.

Как отмечает Guardian, запуск стал 11-м с начала года, он последовал за обсуждением президентом США Дональдом Трампом с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином угрозу, представляемую КНДР.

Наезд на пешеходов в Бостоне

В понедельник автомобиль совершил наезд на толпу прохожих в районе аэропорта Бостона. Как пишет Washington Post, инцидент произошел недалеко от места, где ожидают водители такси.

Водитель "перепутал педаль газа и тормоза". В результате инцидента пострадали десять человек. Происшествие не является терактом и носит бытовой характер, пишет Independent. За рулем машины сидел 56-летний мужчина из Кембриджа.

Трамп приедет на саммит G20

Мировые СМИ (New York Post, Politico, Telegraph) пишут о поездке президента США Дональда Трампа на саммит "большой двадцатки" G20. Издание New York Post отмечает, что Трамп обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Италии Паоло Джентилони повестку грядущего саммита.

Как сообщает газета Politico, Меркель планирует провести встречу с Трампом перед саммитом.

"Представитель правительства Германии подтвердил в понедельник утром, что встреча между Меркель и Трампом, скорее всего, произойдет в четверг вечером", - отмечает Politico.

Как пишет New York Post, Трамп заявил о переговорах с лидерами Германии, Италии, а также Саудовской Аравии в попытке показать, что он не проводит больше времени в нападках на СМИ, чем занимаясь своей работой. По данным Telegraph, Трамп на саммите G20 впервые встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выступление Макрона перед Конгрессом

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед Конгрессом парламента страны.

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Как отмечает Wall Street Journal, это было "редкое" обращение главы Франции к Конгрессу. Guardian пишет, что после обращения Макрона к конгрессу в Версальском дворце, бывшей резиденции французских королей, его стали обвинять в "монархическом стремлении".

Как пишет Monde, в ходе выступления Макрон пообещал снять режим ЧС "осенью". Он отметил, что "эти свободы являются залогом существования сильной демократии". Также Макрон анонсировал ряд политических мер. В частности, как пишет Wall Street Journal, президент Франции намерен на треть сократить число законодателей.