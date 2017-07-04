Саммит G20: Трамп не пойдет на уступки по Украине – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

До встречи "Большой двадцатки" остаются считанные дни. Саммит стартует в пятницу, 7 июля, однако напряжение вокруг этого события возрастает.

В Гамбурге продолжаются акции протеста против политики немецких властей. Самая массовая из них собрала около 18 тысяч человек. При этом, не обошлось и без столкновений. Демонстрантов, которые планировали установить палатки, разогнала местная полиция.

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Подготовку к саммиту и ожидания от него в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал немецкий политолог Андреас Умланд.

Кто выходит на подобные акции?

– Это старая традиция, вот эти акции протестов против встречи "Большой двадцатки". Ничего в этом нет особенного.

Что происходит с уровнем доверия к действиям Ангелы Меркель?

– Последние опросы показывают, что, видимо, Ангела Меркель опять будет избрана канцлером, после следующих выборов в парламент. Так что пока что все остается.

"Альтернатива за Германию", это новая партия, которая, видимо, появится в следующем Бундестаге, она не, видимо, даже, не достигнет 10%. Поэтому в основном все остается по-прежнему. И вот эти протесты, мне кажется, ничего особенного не означают. Это обычные сопровождающиеся такие события.

То есть политики во внимание эти акции протестов не берут?

– Конечно, берут. Обращают внимание, но это просто каждый год так происходит. И еще побольше были в прошлом. И в этом ничего особенного. Но это в основном левые группы, которые протестуют против несправедливости.

Какие у вас ожидания по поводу предстоящей встречи лидеров стран "Большой двадцатки"? Какие основные темы будут поднимать?

– Наиболее интересный вопрос – это, видимо, как Трамп себя будет позиционировать, как другие западные страны будут с ним коммуницировать, какая будет встреча между Трампом и Путиным.

Видимо, это будут такие наиболее интересные вопросы. Но каких-то больших решений я не ожидаю.

Некоторые эксперты говорят, что встречи между президентами Трампом и Путиным не будет вообще. Каково ваше мнение?

– Я тоже не могу это точно предсказать, что там будет. Но вообще-то Трамп и Путин должны быть на этом саммите. И наверное, они встретятся все-таки.

Вопрос будет в том, насколько они будут там разговаривать друг с другом. Трамп под давлением, чтобы он не показался перед американской публикой каким-то пропутинским политиком, поэтому, наверное, не будет каких-то больших событий или договоренностей между США и Россией.

Внутриполитическая ситуация в США такая, что на уступки, по крайней мере, что касается Украины, Трамп, скорее всего, не пойдет.

А по поводу позиции немецкой стороны: как Ангела Меркель будет себя вести?

– Она сейчас представляет такой, что касается западно-российских отношений, скорее, такой ястреб на фоне изменений в Вашингтоне.

Она, я думаю, будет просто продолжать ту политику, которая уже была, с санкциями, и будет повторять, что она уже раньше говорила, что нужно решить проблему Донбасса, чтобы возобновить хорошие или, по крайней мере ровные отношения между Западом и Россией.

Украинский вопрос будут рассматривать?

– Есть целый ряд других проблем. Поэтому тема Украины немножко ушла назад, но, тем не менее, по крайней мере, позиция ЕС более-менее четкая, после выборов во Франции выяснилось, что, видимо, будет дальше эта единая позиция касательно санкций.

И самый большой вопрос будет, видимо, вот отношения ЕС и США, их совместные или отдельные действия касательно России. Но, опять же, я не думаю, что тут для Трампа есть больше пространство действия, так как за ним следят в Конгрессе, что касается политики относительно Украины и России.

В общемировом формате вопрос мигрантов может уже стать ребром?

– Да. Это, видимо, будет один из вопросов. И я не думаю, что это будет первым вопросом. Но да, это сейчас возникла эта проблема, хотя она, наверное, больше касается европейского уровня, а не мирового уровня.

Вопрос экономики может стать довольно существенным?

– Да, я думаю, что, конечно, эти мировые экономические проблемы будут играть большую роль. Может быть, на этом саммите самая большая тема будет, как США после того, как они вышли из Парижского соглашения по климату, будут дальше свою политику касательно экологических проблем строить.

Я думаю, это сейчас к США самый большой вопрос со стороны других стран. И тоже со стороны Германии.

Могут на каких-то, возможно, частных встречах в рамках саммита "Большой двадцатки" решить судьбу "нормандского формата"? Или все останется как прежде?

– Там в принципе мог бы только встать вопрос включения США в эти переговоры с Россией. Но я не думаю, что в этот момент это возможно. Потому что США сейчас слишком заняты своими проблемами. Так что я думаю, этот формат сохранится.

И в принципе, вот с избранием Макрона все предпосылки для этого есть, так как, видимо, сотрудничество между Меркель и Макроном может быть даже более эффективным, чем между Меркель и Олландом.

Макрон после победы на президентских выборах ворвался в мировую политику со своими предложениями. Насколько сейчас весома его роль в рамках общей политики?

– Я думаю, что в рамках "Большой двадцатки" это не будет играть такую роль. Я думаю, что его инициативы больше касаются европейского уровня, ЕС, и там есть уже более-менее единое мнение у Германии и у Франции, что нужно дальше продвигать в курс европейской интеграции, но есть вот вопросы о том, как именно это делать. То есть там сейчас уже можно прослеживать некую новую динамику, но интересы Германии и Франции должны сначала, так сказать, стать более близкими для того, чтобы реформировать заново ЕС.

Но Макрон этого хочет и Меркель, в принципе, тоже хочет, а вот как именно это сделать – это сейчас для Франции, Германии наиболее важный вопрос.

Ранее политолог-международник Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что саммит G20 - повод пообщаться для лидеров крупнейших экономик мира, а его решения носят лишь декларативный характер.