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    "Добро пожаловать в ад". Акция протеста в Гамбурге. Онлайн

    (обновлено: )12310
    В рамках согласованной ранее демонстрации в районе Хафенштрассе группа, состоявшая из примерно тысячи человек с закрытыми лицами, попыталась спровоцировать полицию на столкновения.
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    Антикапиталистическая демонстрация "Добро пожаловать в ад" прошла в Гамбург перед саммитом G20.

    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Hannibal Hanschke
    Протесты в Гамбурге против саммита G20

    Ранее сообщалось, что около тысячи человек с закрытыми лицами попытались атаковать полицейских в ходе демонстрации в Гамбурге. 

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    "В рамках согласованной ранее демонстрации в районе Хафенштрассе группа, состоявшая из примерно тысячи человек с закрытыми лицами, попыталась спровоцировать полицию на столкновения. В полицейских бросали камни, файеры, бутылки, другие предметы. Организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной", — заявил представитель полиции.

    Он добавил, что информации о пострадавших и задержанных пока нет.

    Также отмечается, что правоохранители применила водометы против демонстрантов.

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