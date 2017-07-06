"Добро пожаловать в ад". Акция протеста в Гамбурге. Онлайн

Антикапиталистическая демонстрация "Добро пожаловать в ад" прошла в Гамбург перед саммитом G20.

Ранее сообщалось, что около тысячи человек с закрытыми лицами попытались атаковать полицейских в ходе демонстрации в Гамбурге.

Читайте также: Личная встреча Путина и Трампа: ожидания экспертов

"В рамках согласованной ранее демонстрации в районе Хафенштрассе группа, состоявшая из примерно тысячи человек с закрытыми лицами, попыталась спровоцировать полицию на столкновения. В полицейских бросали камни, файеры, бутылки, другие предметы. Организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной", — заявил представитель полиции.

Он добавил, что информации о пострадавших и задержанных пока нет.

Также отмечается, что правоохранители применила водометы против демонстрантов.