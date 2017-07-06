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    Протесты в Гамбурге против саммита G20

    (обновлено: )58
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Hannibal Hanschke
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Fabrizio Bensch
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Wolfgang Rattay
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Wolfgang Rattay
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Pawel Kopczynski

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    В Гамбурге продолжаются массовые протесты против предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20).

    Как сообщает "Радио свобода", во время ночных беспорядков пострадали случайная прохожая и четверо полицейских. Несколько человек задержаны. Полиция применила водометы и перцовый газ.

    Также сообщается, что участники протестов сожгли салон автомобилей премиальной марки Porsche, некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки.

    По мнению демонстрантов, политика стран "Группы двадцати" привела к росту социального неравенства и несправедливости по всему миру.

    Смотрите также: Дали волю кулакам. Сторонники Мадуро избили депутатов в столице Венесуэлы

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