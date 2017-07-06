Протесты в Гамбурге против саммита G20

В Гамбурге продолжаются массовые протесты против предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20).

Как сообщает "Радио свобода", во время ночных беспорядков пострадали случайная прохожая и четверо полицейских. Несколько человек задержаны. Полиция применила водометы и перцовый газ.

Также сообщается, что участники протестов сожгли салон автомобилей премиальной марки Porsche, некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки.

По мнению демонстрантов, политика стран "Группы двадцати" привела к росту социального неравенства и несправедливости по всему миру.

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