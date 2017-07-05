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    Саммит G20: Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Украине

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    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа (23)

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    В ходе саммита запланирована встреча втроем с участием канцлера, французского президента Макрона и президента РФ Владимира Путина. Ключевым вопросом этого разговора будет ситуация в Украине.
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    БЕРЛИН, 5 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном в ходе саммита G20 в Гамбурге, обсудят ситуацию в Украине, заявил в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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    "В ходе саммита запланирована встреча втроем с участием канцлера, французского президента Макрона и президента РФ Владимира Путина. Ключевым вопросом этого разговора будет ситуация в Украине", — сказал он на брифинге.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему не ждет решений по Донбассу на саммите G20.

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