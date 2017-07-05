Саммит G20: Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Украине

БЕРЛИН, 5 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном в ходе саммита G20 в Гамбурге, обсудят ситуацию в Украине, заявил в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Читайте также: Трамп провел встречу с Порошенко: что "за кулисами"

"В ходе саммита запланирована встреча втроем с участием канцлера, французского президента Макрона и президента РФ Владимира Путина. Ключевым вопросом этого разговора будет ситуация в Украине", — сказал он на брифинге.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему не ждет решений по Донбассу на саммите G20.