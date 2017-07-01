Климкин объяснил, почему не ждет решений по Донбассу на саммите G20

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не ждет решений по конфликту в Донбассе во время саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля, но рассчитывает на продвижение в его урегулировании в ходе дальнейших переговоров.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

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"Не ждите новостей именно в тот день, поскольку решения саммита будут отрабатываться потом несколько недель, и обратите внимание – со дня саммита у нас будет почти непрерывно генсек ООН, генсек НАТО, госсекретарь США, саммит Украина — ЕС. Такой активности много кто не помнит, вот именно во время этих встреч с руководством Украины будет определяться и динамика, и то, что будет делаться дальше", — сказал министр в эфире телеканала "Интер".

По его словам, после всех этих визитов он ждет определенной динамики в разрешении конфликта.

"Я очень надеюсь, что все последние контакты, о которых я говорю, те, что будут на следующей неделе и дальше, должны дать нам определенную динамику, определенные детали раскрывать сейчас не буду", — сказал Климкин, говоря о разрешении конфликта на востоке Украины.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.