Трамп провел встречу с Порошенко: что "за кулисами"

Владимир Матвеев, обозреватель

Президенты США и Украины обсудили в Белом доме конфликт в Донбассе и позировали для фотографов. Короткая встреча Порошенко и Трампа прошла в трехстороннем формате в присутствии вице-президента США.

Как считают западные эксперты, блогеры, главный сценарий улаживания ситуации в регионе разыгрывается "за кулисами" визита Порошенко в Вашингтон.

В ходе короткой встречи в Белом доме 20 июня президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп обсудили возможности для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, а также план реформ и меры по борьбе с коррупцией, которые предпринимают украинские власти.

"Мы провели несколько очень, очень хороших дискуссий", — заявил Трамп, позируя вместе с Порошенко фотографам в Овальном кабинете Белого дома 20 июня.

При этом Трамп не стал вдаваться в сложные детали двусторонних американо-украинских отношений, развивающихся в последние три года.

В заявлении, опубликованном Белым домом по ее итогам, отмечается, что участники сконцентрировали внимание на вопросах "мирного разрешения конфликта в восточной Украине, а также на программе реформ президента Порошенко и его усилиях в борьбе с коррупцией".

Как пишет Foreign Police, Порошенко услышал в свой адрес немало критики за неспособность справиться со второй задачей.

В свою очередь, Порошенко назвал США "партнером". В пресс-службе украинского президента, уточнили, что в Вашингтоне также обсуждалось двухстороннее сотрудничество в военно-технической отрасли, нефтегазовой сфере и сфере ядерной энергетики. Помимо этого, Порошенко поднял в Белом доме вопрос содействия США освобождению украинских заложников на неподконтрольных Киеву территориях на востоке и в РФ

В преддверии саммита G 20 более подробные дискуссии проходили в ходе двусторонних переговоров Порошенко с рядом ключевых чиновников Белого Дома, Пентагона, Конгресса и международных институций.

Несмотря на отсутствие упоминания Минских соглашений 2015 года в заявлении Белого дома, вице-президент США М. Пенс высказался в поддержку переговоров в Нормандском формате по реализации Минских соглашений и подчеркнул важность продолжения реформ, призванных победить коррупцию, улучшить деловой климат в Украине и обеспечить реализацию программы МВФ по Украине, передает Голос Америки.

Между тем, высокопоставленные чиновники США готовы поддержать альтернативную Минским договоренностям форму разрешения кризиса на востоке Украины.

Как сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон на минувшей неделе в Комитете по международным отношениям Палаты представителей, "я думаю, важно, чтобы нам дали достаточно гибкости для достижения минских целей". И далее: "возможно, правительство Украины, и правительство России смогли бы прийти к удовлетворительному решению через другую структуру, отличную от Минска, но достигли бы целей Минска, которым мы привержены", цитирует Тиллерсона Wall Street Journal.

США не стали бы возражать в том случае, если бы Украина и Россия договорились решать вопросы по каналам, не связанным с минскими договоренностями, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт. Наряду с этим, она также подчеркнула ранее, что Вашингтон поддерживает Минские соглашения и продолжает призывать стороны соблюдать их.

Однако, Порошенко заявил, что он не видит необходимости в изменении минского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Показательно, что встреча Порошенко и Трампа не была анонсирована Белым домом заранее в том порядке, как это делается обычно, и не имела статуса двусторонних переговоров. Однако сам факт их беседы в Киеве считают политическим успехом для Порошенко, если учесть, что накануне стало известно о введении очередного пакета санкций против 19 физических лиц и 19 российских организаций, который в Вашингтоне связывают с действиями России в Украине.

Так, во вторник Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список. Ограничения вводятся и в отношении нескольких банков, работающих в Крыму, банков ДНР и ЛНР, а также нескольких "деятелей сепаратистов", сообщает Радио Свобода.

При этом, санкции в отношении России не будут сняты до полного выполнения Москвой минских договоренностей, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает cnbc.

Между тем, визит Порошенко состоялся на фоне того, что в понедельник Палата представителей Конгресса отправила в комитет по международным делам законопроект о новых антироссийских санкциях — в ответ на Крым и предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Документ на прошлой неделе был одобрен Сенатом.

Под новые ограничения могут попасть российские транспортные госкомпании и нефтегазовая отрасль. Помимо этого, предполагается сделать санкции в отношении России законом, что усложнит процедуру их смягчения или отмены без одобрения Конгресса, сообщает Радио Свобода.

Читайте также: Привет — пока. Встреча Порошенко с Трампом, стенограмма

По поводу позиции президента в вопросе о законопроекте Сената по введению новых санкций в отношении России пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер сообщил, что Белый дом будет рассматривать законопроект в целом – после того, как он будет рассмотрен Палатой представителей.

Между тем, Тиллерсон предостерег от наложения слишком агрессивных санкций, способных закрыть путь к какому бы то ни было диалогу с Россией.

По мнению американских экспертов и блогеров, главное происходит "за кулисами визита". Украино-американские отношения в Вашингтоне рассматриваются в контексте американо-российских отношений.

По мнению американских экспертов, законопроект Конгресса заставляет Белый дом реагировать быстро с целью пойти на упреждение и уменьшить влияние законопроекта Конгресса, который может также ограничить возможности Трампа по затронутому вопросу.

Если Палата представителей Конгресса США проголосует за решение Сената, то антироссийские санкции вступят в законную силу, и президент Трамп не сможет отменить имеющиеся санкции в угоду каких-либо сделок.

Так, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер сказал в интервью NPR, что он рассматривает новые санкции "за кулисами" происходящего в ходе визита Порошенко. Но он также рассматривает их, как "мессидж Конгрессу", где законодатели стараются увеличить давление и санкции против России, в то время как Белый дом "ищет больше гибкости", сообщает NPR.

По мнению американского эксперта, это также часть усилий Белого дома убедить Конгресс, что его санкции не нужны.

Хал Эрен, бывший чиновник Минфина США, который работал в Управлении по контролю иностранных активов в 1990-е годы, сказал, что шаг администрации Трампа во вторник, вероятно, связан с обеспокоенностью тем, что Конгресс пытается связать ей руки. "Я думаю, что он был вызван этим планируемым законом и задуман как способ для администрации сказать: "Послушайте, мы кое-что делаем в этом направлении, и нет нужды в этом законе, — цитирует NYT слова Эрена. - Это способ заявить о жесткости Трампа по отношению к России".

В интервью DW Пайфер, ныне эксперт аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне сказал, что он "не уверен, что они уже определились по Украине. Мне кажутся интересными недавние высказывания Тиллерсона в Конгрессе, когда он сказал, мол, не привязывайте нас к минским соглашениям наручниками, если есть какой-то еще путь. Я расцениваю его слова так: главное – результат".

Читайте также: О чем договорились Порошенко и Трамп? О совместном фото

Как отмечает блоггер SEJMON, несмотря на стремление показать некое единодушие, ".. за сценой вещи могут отличаться".

Как пишет блогер под ником Cdnintx, "… я не вижу фото, где Трамп встречает Порошенко у дверей как других мировых лидеров… Я не думаю, что Трамп подпишет какие-либо соглашения до встречи с Путиным в июле, надеюсь".

Несмотря на длительные просьбы Киева предоставить ему летальное оборонное оружие, по словам сотрудника Госдепа США Михаэла Киммаджа (Michael Kimmage), "маловероятно", чтобы Белый дом Трампа согласился на это.

Как ожидается, президент Трамп и президент России Владимир Путин встретятся на полях саммита G20 в Гамбурге в начале июля.

По мнению западных экспертов, находящийся под ударом в своей стране Трамп, постарается разыграть на саммите "украинский вопрос" в политическом противоборстве с Россией вокруг вопросов относительно будущего Ближнего Востока, с одной стороны, и Восточной Европы, с другой.