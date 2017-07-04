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    Встреча Трампа и Путина на саммите G20 не станет большим событием - эксперт

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (113)

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    Немецкий политолог Андреас Умланд в эфире "ГС" отметил, что Дональд Трамп находится под давлением и не захочет предстать перед американцами пропутинским политиком.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. До встречи G20 остаются считанные дни. Саммит стартует уже в эту пятницу, однако напряжение вокруг этого события возрастает. В Гамбурге продолжаются акции протеста против политики немецких властей. В минувшее воскресенье самая массовая из них собрала около 18 тысяч человек, при этом не обошлось и без столкновений. Демонстрантов, планировавших установить палатки, разогнала местная полиция. Тем временем все ожидают встречи на полях саммита президентов США и России.

    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
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    Чего стоит ожидать от этого события, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал немецкий политолог Андреас Умланд.

    "Я не могу точно предсказать, что там будет. Но вообще-то Дональд Трамп и Владимир Путин должны быть на этом саммите. И наверное, они встретятся все-таки. Вопрос будет в том, насколько они будут там разговаривать друг с другом. Трамп — под давлением. Он не захочет показаться перед американской публикой каким-то пропутинским политиком, поэтому, наверное, не будет каких-то больших событий или договоренностей между США и Россией", — высказал мнение политолог. 

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему не ждет решений по Донбассу на саммите G20. 

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