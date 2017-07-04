Встреча Трампа и Путина на саммите G20 не станет большим событием - эксперт

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. До встречи G20 остаются считанные дни. Саммит стартует уже в эту пятницу, однако напряжение вокруг этого события возрастает. В Гамбурге продолжаются акции протеста против политики немецких властей. В минувшее воскресенье самая массовая из них собрала около 18 тысяч человек, при этом не обошлось и без столкновений. Демонстрантов, планировавших установить палатки, разогнала местная полиция. Тем временем все ожидают встречи на полях саммита президентов США и России.

Чего стоит ожидать от этого события, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал немецкий политолог Андреас Умланд.

"Я не могу точно предсказать, что там будет. Но вообще-то Дональд Трамп и Владимир Путин должны быть на этом саммите. И наверное, они встретятся все-таки. Вопрос будет в том, насколько они будут там разговаривать друг с другом. Трамп — под давлением. Он не захочет показаться перед американской публикой каким-то пропутинским политиком, поэтому, наверное, не будет каких-то больших событий или договоренностей между США и Россией", — высказал мнение политолог.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему не ждет решений по Донбассу на саммите G20.