Меркель и Трамп в течение часа обсуждали вопросы G20 и Украины

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в течение часа обсуждали вопросы Украину, G20, КНДР, Ближний Восток, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

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Как сообщает агентство, в разговоре накануне саммита G20 также приняли участие глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вторую половину дня пятницы "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.