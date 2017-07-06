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    Меркель и Трамп в течение часа обсуждали вопросы G20 и Украины

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    Украинский вопрос на G20. Встреча Путина и Трампа (31)

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    В разговоре накануне саммита G20 также приняли участие глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.
    Встреча Меркель и Трампа. Архивное фото
    REUTERS Joshua Roberts

    МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в течение часа обсуждали вопросы Украину, G20, КНДР, Ближний Восток, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

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    Как сообщает агентство, в разговоре накануне саммита G20 также приняли участие глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.

    Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вторую половину дня пятницы "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

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