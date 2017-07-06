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    Трамп прибыл в Гамбург

    (обновлено: )35
    Ожидается, что Трамп встретится с канцлером Германии Ангелой МЕркель, президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
    Дональд Трамп
    REUTERS Eric Thayer

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп прибыл в четверг в Гамбург, сообщает "Радио Свобода". 

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    Сообщается, что он намерен провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед саммитом "Большой двадцатки". 

    Кроме этого, ожидается, что Трамп также встретится с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Планируется, что политики будут обсуждать запуск в Северной Корее 4 июля межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

    Также стало известно, что первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вторую половину дня пятницы "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

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