Трамп прибыл в Гамбург

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп прибыл в четверг в Гамбург, сообщает "Радио Свобода".

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Сообщается, что он намерен провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед саммитом "Большой двадцатки".

Кроме этого, ожидается, что Трамп также встретится с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Планируется, что политики будут обсуждать запуск в Северной Корее 4 июля межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Также стало известно, что первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вторую половину дня пятницы "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.