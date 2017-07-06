Россия должна перестать дестабилизировать Украину - Трамп

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна перестать дестабилизировать Украину и поддерживать иранский и сирийский режимы.

Трамп прибыл в польскую столицу Варшаву в среду. В четверг он принял участие в переговорах с руководством Польши, а также саммите Трехморья.

"Россия должна перестать дестабилизировать Украину, должна перестать поддерживать режимы, такие как сирийский или иранский", — сказал Трамп, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве.

Также президент США потребовал, чтобы Россия "присоединилась к сообществу ответственных народов в борьбе с общими врагами и в защите цивилизации".

Менее чем через час Трамп должен вылететь в Германию на саммит G20.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия в рамках операции в Сирии ведет борьбу с террористическими группировками, а не поддерживает режим президента САР Башара Асада.

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