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    Россия должна перестать дестабилизировать Украину - Трамп

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    По словам американского президента, Российская Федерация также должна перестать поддерживать режимы, такие как сирийский или иранский.
    Президент США Дональд Трамп выступает на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, Польша, 6 июля 2017 года
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна перестать дестабилизировать Украину и поддерживать иранский и сирийский режимы.

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    Трамп прибыл в польскую столицу Варшаву в среду. В четверг он принял участие в переговорах с руководством Польши, а также саммите Трехморья.

    "Россия должна перестать дестабилизировать Украину, должна перестать поддерживать режимы, такие как сирийский или иранский", — сказал Трамп, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве.

    Также президент США потребовал, чтобы Россия "присоединилась к сообществу ответственных народов в борьбе с общими врагами и в защите цивилизации".

    Менее чем через час Трамп должен вылететь в Германию на саммит G20.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.

    В Москве неоднократно заявляли, что Россия в рамках операции в Сирии ведет борьбу с террористическими группировками, а не поддерживает режим президента САР Башара Асада.

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