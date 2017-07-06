Тиллерсон сообщил о главной теме переговоров Трампа и Путина

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии, сообщил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Перед отлетом на саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент (Трамп) намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным", — заявил он.

По словам госсекретаря, "прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте".

"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства", может быть загублен". "Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий", — сказал Тиллерсон.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" не удастся согласовать до встречи президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Гамбурге на саммите G20.

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