Разговор лидеров "нормандской четверки" не согласуют до встречи на G20

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КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" не удастся согласовать до встречи президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Гамбурге на саммите G20.

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"Нет, уже не удастся согласовать", — сказал Ушаков журналистам.

Ранее лидерами государств было оговорено провести разговор в конце июня.

Напомним, ранее МИД Франции озвучил вопросы для согласования до встречи в "нормандском формате".