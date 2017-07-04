наверх
04.07.201717:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Разговор лидеров "нормандской четверки" не согласуют до встречи на G20

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (33)

    (обновлено: )163
    По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" не удастся согласовать до встречи президента России, президента Франции и канцлера Германии Ангелы Меркель в Гамбурге на саммите G20.
    Встреча нормандской четверки в Берлине
    Michael Kappeler / POOL / AFP

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" не удастся согласовать до встречи президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Гамбурге на саммите G20.

    Читайте также: В Украине предложили усилить "нормандский формат". Для надежности?

    "Нет, уже не удастся согласовать", — сказал Ушаков журналистам.

    Ранее лидерами государств было оговорено провести разговор в конце июня.

    Напомним, ранее МИД Франции озвучил вопросы для согласования до встречи в "нормандском формате".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    "ПриватБанк"
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство