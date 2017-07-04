Белый дом сообщил, когда Трамп и Путин проведут "нормальную встречу"

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Президенты США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут "нормальную двустороннюю встречу" 7 июля в Гамбурге.

Об этом сообщил во вторник представитель Белого дома.

"Встреча между президентом Трампом и Путиным намечена на вторую половину дня пятницы, это будет нормальная двусторонняя встреча", — отметили в Белом доме.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров "на полях" саммита.