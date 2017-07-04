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    В мире

    Белый дом сообщил, когда Трамп и Путин проведут "нормальную встречу"

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    Как заявил представитель Белого дома, "встреча между президентом Трампом и Путиным намечена на вторую половину дня пятницы, это будет нормальная двусторонняя встреча".
    REUTERS Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Президенты США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут "нормальную двустороннюю встречу" 7 июля в Гамбурге.

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    REUTERS KCNA
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    Об этом сообщил во вторник представитель Белого дома.

    "Встреча между президентом Трампом и Путиным намечена на вторую половину дня пятницы, это будет нормальная двусторонняя встреча", — отметили в Белом доме.

    Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

    Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров "на полях" саммита.

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