Для властей Польши встреча с Путиным полезнее, чем с Трампом - публицист

РИА Новости Украина

Визиты на самом высоком уровне и переговоры политиков — в последние дни это основные темы для комментаторов и обозревателей различных СМИ. По-прежнему продолжают комментировать поездку президента Украины, в ходе которой он побывал у Трампа, Макрона и в Брюсселе, с целью подогреть интерес к теме Украины, от которой уже все устали.

Читайте также: Жена экс-председателя "Привата": как МВФ и Гонтарева захватили банк

Вчера, сегодня, вероятно, завтра и послезавтра польские СМИ будут говорить о визите президента США Дональда Трампа в Польшу. Об этом Sputnik Polska побеседовал с философом, публицистом, профессором Ягеллонского (Краков) Университета Яном Хартманом.

Газета "Жечпосполита" („Rzeczpospolita”) в статье "Визит, которому завидуют" пишет: "Впервые за долгое время, и, возможно, впервые мы будем сидеть за столом переговоров как реальные союзники, потому что в Польше уже есть американские войска, терминал СПГ в Свиноуйсьце, через который американцы доставляют нам газ…". Как бы вы прокомментировали предстоящий визит и такой подход к этому событию?

— С точки зрения польского правительства каждый визит президента США, даже, как правило, очень короткий, это очередная возможность для продвижения имиджа страны как важного союзника Соединенных Штатов. Так и на этот раз.

Польское правительство находится в состоянии конфликта с Европейским Союзом, поэтому оно все больше цепляется за Америку, и пытается убедить и себя, и всех поляков, что США под руководством Дональда Трампа являются верным и непоколебимым союзником и гарантом безопасности Польши.

Однако известно, что Дональд Трамп мало интересуется Восточной Европой и, вероятно, не слишком его интересуют и лидеры стран Центральной и Восточной Европы, которые соберутся в Варшаве. Американский президент должен будет встретиться со всеми лидерами стран ЦВЕ, таким образом, в Польше одним махом он и решит проблему встреч со многими из них.

Какой-либо практической значимости того, что должно произойти здесь, и каких-либо заявлений Трампа, я не не ожидаю. Дональд Трамп не тот человек, чьи слова имеют высокий удельный вес. Даже если он скажет что-то хорошее о Польше, или даже если похлопает нас по плечу, это не будет иметь большого значения.

В долгосрочной перспективе через членство в НАТО Польша обеспечена американским противоракетным зонтиком. Тем не менее, мы знаем, что Дональд Трамп не является большим поклонником НАТО, и в реальности безопасность нашей страны и других стран Восточной Европы все больше будут зависеть от европейской интеграции, от общего строительства оборонительных сооружений в самой Европе.

Прибытие Трампа в Польшу активно анонсировалось различными ведомствами: Канцелярией президента Дуды, Министерством иностранных дел и даже Сенатом. Зачем такая активность, например, необходима лидеру партии ПиС Ярославу Качиньскому, который вероятнее всего с президентом США встречаться не будет?

— Каждый визит президента США в Польшу, даже во времена коммунистической Польши, для правительства был чрезвычайно престижным событием. Однако от этого визита зависит немногое.

Ничего особенного не произойдет. Будут произнесены ритуальные заверения, что вопрос об отмене виз для поляков будет решен, после чего все останется по-прежнему. Я бы не придавал этому визиту большого значения. Он имеет скорее пропагандистский характер.

Отношения с Соединенными Штатами, давно определены и стабильны. В списке приоритетов США Польша не на высоких позициях, и мы мало что можем сделать, чтобы это исправить. Дональд Трамп, конечно, не будет экспертом Восточной Европе, и конечно же не будет ей другом.

Гораздо важнее была бы встреча с русскими, потому что здесь у нас серьезный дефицит отношений и дипломатические контакты на высшем уровне заморожены. Отношения между Польшей и Россией напряженные, если не сказать отвратительные. По вине обеих сторон.

Лед в отношениях должен быть сломан. Хотя я не думаю, что польское правительство будет в состоянии это сделать. Это важнейший для Польши вопрос как с точки зрения безопасности, так и экономики, а также в целях урегулирования отношений с соседней страной. И такая встреча с Путиным была бы более важным событием, чем встреча с Дональдом Трампом, который, кроме всего прочего не встретится с фактическим польским лидером — Ярославом Качиньским.

Он не может с ним встретиться, потому что у Ярослава Качиньского формально нет государственной должности и нет дипломатического мандата, чтобы встречаться с лидерами других государств. Это для нас также является дополнительной проблемой в отношениях с миром.

После своего пребывания в Варшаве президент Трамп отправляется в Гамбург для участия в саммите G20. Там, помимо участия в пленарном заседании ведущих мировых политиков, он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Как результат этой встречи может повлиять на политический климат не только в США и России, но и на геополитическую ситуацию в целом?

— Я надеюсь, что это стремление к тесному сотрудничеству между Путиным и Трампом является не декларативным, а на самом деле реальным, и конструктивное глобальное сотрудничество в области безопасности между администрацией США и правительством России будет налажено.

В Сирии в последнее время все выглядело не очень-то хорошо. Но все-таки ситуация немного успокоилась. Мы, простые люди, можем рассчитывать на то, что главные игроки как-то договорятся и будут работать вместе, или, по крайней мере, не вступят в конфликт.

Я считаю, что Дональд Трамп думает о глобальной политике в анахроничном ключе – как о политике по принципу определения границ интересов и влияния, определяющих территории, где отдельные государства могут сохранять свое влияние. Это не самый конструктивный способ мышления.

Но самое главное это то, чтобы были переговоры, и военные действия, будь то американские или российские, были согласованы. Кроме того, существуют проблемы в мировой экономике. Я думаю, что и Россия, и Америка довольно прагматичны в этой области.