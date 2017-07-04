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    Зарубежье

    Для властей Польши встреча с Путиным полезнее, чем с Трампом - публицист

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    Дональд Трамп мало интересуется Восточной Европой и, вероятно, не слишком его интересуют и лидеры стран Центральной и Восточной Европы, которые соберутся в Варшаве, считает польский философ и публицист Ян Хартман.
    Флаги Польши и России
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    РИА Новости Украина

    Визиты на самом высоком уровне и переговоры политиков — в последние дни это основные темы  для комментаторов и обозревателей различных СМИ. По-прежнему продолжают комментировать поездку президента Украины, в ходе которой он побывал у Трампа, Макрона и в Брюсселе, с целью подогреть  интерес к теме Украины, от которой уже все устали.  

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    Вчера, сегодня, вероятно, завтра и послезавтра польские СМИ будут говорить о визите президента США Дональда Трампа в Польшу. Об этом Sputnik Polska побеседовал с философом, публицистом, профессором Ягеллонского (Краков) Университета Яном Хартманом.

    Газета "Жечпосполита" („Rzeczpospolita”) в статье "Визит, которому завидуют" пишет: "Впервые за долгое время, и, возможно, впервые мы будем сидеть за столом переговоров как реальные союзники, потому что в Польше уже есть американские войска, терминал СПГ в Свиноуйсьце, через который американцы доставляют нам газ…".  Как бы вы прокомментировали предстоящий визит  и такой подход к этому событию?

    — С точки зрения польского правительства каждый визит президента США, даже, как правило, очень короткий, это очередная возможность для продвижения имиджа страны как важного союзника Соединенных Штатов. Так и на этот раз. 

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    Польское правительство находится в состоянии конфликта с Европейским Союзом, поэтому оно все больше цепляется за Америку, и пытается убедить  и себя, и всех поляков, что США под руководством Дональда Трампа являются верным и непоколебимым союзником и гарантом безопасности Польши. 

    Однако известно, что Дональд Трамп мало интересуется Восточной Европой и, вероятно, не слишком его интересуют и лидеры стран Центральной и Восточной Европы, которые соберутся в Варшаве. Американский президент должен будет встретиться со всеми лидерами стран ЦВЕ, таким образом, в Польше одним махом он и решит проблему встреч  со многими из них.

    Какой-либо практической значимости того, что должно произойти здесь, и каких-либо заявлений Трампа, я не не ожидаю. Дональд Трамп не тот человек, чьи слова имеют высокий удельный вес. Даже если он скажет что-то хорошее о Польше, или даже если похлопает нас по плечу, это не будет иметь большого значения. 

    В долгосрочной перспективе через членство в НАТО Польша обеспечена американским противоракетным зонтиком. Тем не менее, мы знаем, что Дональд Трамп не является большим поклонником НАТО, и в реальности безопасность нашей страны и других стран Восточной Европы все больше будут зависеть от европейской интеграции, от общего строительства оборонительных сооружений в самой Европе.

    Прибытие Трампа в Польшу активно анонсировалось различными ведомствами: Канцелярией президента Дуды, Министерством иностранных дел и даже Сенатом. Зачем такая активность, например, необходима лидеру партии ПиС Ярославу Качиньскому, который вероятнее всего с президентом США встречаться не будет?

    — Каждый визит президента США в Польшу, даже во времена коммунистической Польши, для правительства был чрезвычайно престижным событием. Однако от этого визита зависит немногое. 

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    Ничего особенного не произойдет. Будут произнесены ритуальные заверения, что вопрос об отмене виз для поляков будет решен, после чего все останется по-прежнему. Я бы не придавал этому визиту большого значения. Он имеет скорее пропагандистский характер. 

    Отношения с Соединенными Штатами, давно определены и стабильны. В списке приоритетов США Польша не на высоких позициях, и мы мало что можем сделать, чтобы это исправить. Дональд Трамп, конечно, не будет экспертом  Восточной Европе, и конечно же не будет ей другом. 

    Гораздо важнее была бы встреча с русскими, потому что здесь у нас серьезный дефицит отношений и дипломатические контакты на высшем уровне заморожены. Отношения между Польшей и Россией напряженные, если не сказать отвратительные. По вине обеих сторон. 

    Лед в отношениях должен быть сломан. Хотя я не думаю, что польское правительство будет в состоянии это сделать. Это важнейший для Польши вопрос как с точки зрения безопасности, так и экономики, а также в целях урегулирования отношений с соседней страной. И такая встреча с Путиным была бы более важным событием, чем встреча с Дональдом Трампом, который, кроме всего прочего не встретится с фактическим польским лидером — Ярославом Качиньским. 

    Он не может с ним встретиться, потому что у Ярослава  Качиньского формально нет государственной должности и нет дипломатического мандата, чтобы встречаться с лидерами других государств. Это для нас также является  дополнительной проблемой  в отношениях с миром.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    После своего пребывания в Варшаве президент Трамп отправляется в Гамбург для участия в саммите G20. Там, помимо участия в пленарном заседании ведущих мировых политиков, он встретится  с президентом РФ Владимиром Путиным. Как результат  этой встречи может повлиять на  политический климат не только в США и России, но и на геополитическую ситуацию в целом?

    — Я надеюсь, что это стремление к тесному сотрудничеству между Путиным и Трампом является не декларативным, а на самом деле реальным, и  конструктивное глобальное сотрудничество в области безопасности между администрацией США и правительством России будет налажено. 

    В Сирии в последнее время все выглядело не очень-то хорошо. Но все-таки ситуация немного успокоилась. Мы,  простые люди,  можем рассчитывать на то, что главные игроки как-то договорятся и будут работать вместе, или, по крайней мере, не вступят в конфликт. 

    Я считаю, что Дональд Трамп думает о глобальной политике в анахроничном ключе – как о  политике по принципу определения границ интересов и влияния, определяющих территории, где отдельные государства могут сохранять свое влияние. Это не самый конструктивный способ мышления. 

    Но самое главное это то, чтобы были переговоры, и военные действия, будь то американские или российские, были согласованы. Кроме того, существуют проблемы в мировой экономике. Я думаю, что и Россия, и Америка довольно прагматичны в этой области.

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