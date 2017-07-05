Погребинский: чего ждать Порошенко и Украине от встречи Путина с Трампом

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Первая личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" (G20) в немецком Гамбурге, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров "на полях" саммита.

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К встрече президентов приковано огромное внимание прессы и мирового сообщества: по-прежнему спорят, возможна ли "большая сделка" между США и РФ, при которой государства условно разделят сферы влияния в мире и решат вопросы Сирии и Украины.

По мнению политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, подобная "большая сделка" в высшей степени маловероятна – практически невероятна.

В интервью РИА Новости Украина он рассказал о возможном решении "украинского вопроса" на высшем уровне, с участием глав США, РФ, Германии и Франции.

Чего, на ваш взгляд, можно ждать от встречи Путина и Трампа в Гамбурге?

– Мне кажется, единственное, чего можно ожидать от этой встречи, – результат знакомства. И если они выйдут, (скажут), что "мы договорились это и это согласовывать в Сирии, по Украине сейчас назначим ответственных, будет работать рабочая группа…" – и все. Это будет максимально позитивный результат.

А рассчитывать на то, что уже будут какие-то договоренности, мне кажется, это маловероятно. Я думаю, что вполне вероятно, что вернут дипломатическую собственность как минимальный позитивный результат. И мне кажется, что если прозвучат какие-то слова о готовности совместно работать над будущим Сирии и не будет сказано, что "Сирии без Асада", это будет колоссальный прорыв. Но это тоже маловероятно.

Что касается Украины, то какой-то конкретизации я вообще не ожидаю. Мне кажется, что Трамп будет стараться дистанцироваться от украинской тематики. Как на него не будут давить, но поскольку нет очевидных решений, которые бы устроили и США, и Россию, я думаю, это все откладывается на неопределенное время. И ответственность Трамп с удовольствием перенесет на европейских лидеров – Меркель и Макрона.

Путин как раз на этой неделе встречается (8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака) с Меркель и Макроном, сообщается, что обсудят Украину…

– Тут больше шансов на то, что будут очерчены какие-то первые шаги для перезапуска минского процесса.

С этим разговором я связываю какую-то надежду на то, что, по крайней мере, первые шаги по дорожной карте будут согласованы. Без ясной перспективы, как завершить этот кризис. А первые шаги, мне кажется, могут быть.

Это будет важный толчок к выводу из тупика минского процесса. Прежде всего потому, что там не будет Порошенко, и появляется шанс откровенного разговора с жесткой фиксацией возможных вариантов для европейских лидеров и для Путина.

А может ли, например, Макрон, стремясь перехвать инициативу у Меркель в Европе, организовать прямую встречу Порошенко с Путиным?

– Я думаю, что прямой встречи Порошенко с Путиным не будет. И Макрон не может ее организовать. Я не вижу никаких перспектив, никаких шансов, что Порошенко будет готов на какой-то компромисс.

Он сегодня получил поддержку и у Трампа, и у Макрона, где все как бы занимают проукраинскую позицию. Ну зачем ему идти на какие-то уступки? Его устраивает ситуация. Поэтому прямой контакт Порошенко с Путиным, мне кажется, невозможен.

И в то же время я не вижу перспектив того, что после этого разговора (Путин-Меркель-Макрон)… Я думаю, что не будет выхода к прессе, скорее всего. А если и будет, то какой-то минимальный.

Если, например, выйдет Макрон или Меркель и скажет, что мы взяли на себя обязательство потребовать не только от России, но и от Украины выполнять свою часть минских соглашений, если бы это звучало, это был бы сигнал к тому, что Европа хочет выйти как-то из этого тупика, вывести минский процесс. Но я не верю в это. Они будут продолжать говорить, что Россия виновата – они же не случайно приняли продление санкций, обвиняя при этом российскую сторону.

Так что максимум, чего можно ожидать по результатам этой встречи, это, возможно, какая-то договоренность о первых шагах "дорожной карты": чтобы вывести тяжелое вооружение, какие-то соглашения о том, кто будет это контролировать, каким образом это организовать, сколько точек должно быть и так далее и так далее.