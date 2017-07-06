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    Тиллерсон о встрече Путина и Трампа: важно обсудить видение отношений

    Тема:

    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа (25)

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    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что важным аспектом встречи является восстановление доверия между США и Россией на уровне военных, а также на дипломатическом уровне.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты России и США провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами, поскольку Вашингтону намерения России пока неясны.

    REUTERS Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
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    "Я думаю, очень важным аспектом является восстановление доверия между нами и Россией на уровне военных, а также на дипломатическом уровне", — заявил госсекретарь, говоря о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по Сирии.

    "Я полагаю, это отвечает интересам обеих стран и всего мирового сообщества", — добавил он и выразил надежду на то, что "это положит начало (решению) других важных вопросов".

    При этом Тиллерсон признал, что "на данный момент мы находимся в самом начале пути".

    "И пока трудно сказать, каковы намерения России в отношениях с США… Я думаю, это самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами Трампом и Путиным о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами", — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Гамбург.

    Ранее Тиллерсон заявил, что на России лежит ответственность за предотвращение использования правительством Сирии химического оружия.

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